Так робили ще наші предки: старовинний та мегапростий рецепт картопляної бабки
10 січня 2024, 20:19Читать новость на русском
Джерело:juli_co.ok
Замість дерунів чи смаженої картоплі можна приготувати бабку. Ця страва є абсолютно повноцінною, її доповнить хіба салат.
Картопляну бабку готували здавна. За цим рецептом вона вийде дуже смачною
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Картопляна бабка – покроковий рецепт
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
– кілограм картоплі;
– 300 грамів підчеревини;
– 2 цибулини;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Картоплю потріть, як на деруни. Також її можна пропустити через м'ясорубку.
- Обсмажте на пательні подрібнені сало та цибулю.
- Додайте їх у форму з картоплею разом з сіллю та перцем. Перемішайте.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно годину.
- Подавайте картопляну бабку із салатом або сметаною.