Так робили ще наші предки: старовинний та мегапростий рецепт картопляної бабки

10 січня 2024, 20:19
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Джерело:

juli_co.ok

Замість дерунів чи смаженої картоплі можна приготувати бабку. Ця страва є абсолютно повноцінною, її доповнить хіба салат.

Картопляну бабку готували здавна. За цим рецептом вона вийде дуже смачною

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Картопляна бабка – покроковий рецепт

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– кілограм картоплі;
– 300 грамів підчеревини;
– 2 цибулини;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю потріть, як на деруни. Також її можна пропустити через м'ясорубку.
  2. Обсмажте на пательні подрібнені сало та цибулю.
  3. Додайте їх у форму з картоплею разом з сіллю та перцем. Перемішайте.
  4. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно годину.
  5. Подавайте картопляну бабку із салатом або сметаною.
Сподобався рецепт? До картопляної бабки чудово підійде салат з буряка та солоних огірків. Це дуже смачно!
Автор: Ольга Котів