Ідеальна страва для всієї сім'ї: готуємо картопляну запіканку з куркою та грибами

10 січня 2024, 22:30
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Джерело:

irisha_redko

Вечеря може бути простою та смачною одночасно. Спробуйте приготувати запіканку з картоплею та куркою.

Їхній смак підкреслять гриби та сир. Рідні точно проситимуть добавки.

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Картопляна запіканка з куркою

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 картоплин;
– масло, сметана, сіль для пюре;
– 1 куряче філе;
– 250 грамів шампіньйонів;
– 1 цибулина;
– 100 мілілітрів вершків 20%;
– 200 грамів твердого сиру;
– спеції до смаку.

Приготування:

  1. Підготуйте картопляне пюре. Зваріть картоплю в підсоленій воді, після чого злийте її, додайте вершкове масло, сметану та потовчіть.
  2. Тим часом обсмажте подрібнені гриби з цибулею, посоліть та поперчіть до смаку.
  3. Курку наріжте кубиками та посмажте до готовності. Додайте вершки, грибочки та потушкуйте разом ще 2 – 3 хвилини.
  4. Тоді у форму викладіть шарами пюре, курку, сир і так до кінця.
  5. Запікайте 15 – 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

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Автор: Ольга Котів