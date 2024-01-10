Ідеальна страва для всієї сім'ї: готуємо картопляну запіканку з куркою та грибами
10 січня 2024, 22:30Читать новость на русском
Джерело:irisha_redko
Вечеря може бути простою та смачною одночасно. Спробуйте приготувати запіканку з картоплею та куркою.
Їхній смак підкреслять гриби та сир. Рідні точно проситимуть добавки.
Буде смачно Так робили ще наші предки: старовинний та мегапростий рецепт картопляної бабки
Картопляна запіканка з куркою
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 6 картоплин;
– масло, сметана, сіль для пюре;
– 1 куряче філе;
– 250 грамів шампіньйонів;
– 1 цибулина;
– 100 мілілітрів вершків 20%;
– 200 грамів твердого сиру;
– спеції до смаку.
Приготування:
- Підготуйте картопляне пюре. Зваріть картоплю в підсоленій воді, після чого злийте її, додайте вершкове масло, сметану та потовчіть.
- Тим часом обсмажте подрібнені гриби з цибулею, посоліть та поперчіть до смаку.
- Курку наріжте кубиками та посмажте до готовності. Додайте вершки, грибочки та потушкуйте разом ще 2 – 3 хвилини.
- Тоді у форму викладіть шарами пюре, курку, сир і так до кінця.
- Запікайте 15 – 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.