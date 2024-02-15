Не тільки у воді та молоці: як приготувати ніжне мов крем картопляне пюре

Картопляне пюре – класичний супровід до багатьох страв. Його ніжна консистенція та неповторний смак є універсальними супутниками для риби чи м'яса. Є цікавий спосіб його приготування, який ви точно захочете повторити.

Картопляне пюре з вершками може стати справжнім відкриттям для тих, хто шукає щось особливе у своїх кулінарних пригодах. Воно дуже ніжне на смак і має чудову текстуру.

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Рецепт ніжного картопляного пюре

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Навіть зі звичних страв можна зробити шедевр / Ілюстративне фото unsplash

– 1 кілограм картоплі;– 6 столових ложок вершки 12%;– 3 чайні ложки вершкового масла;– дрібка мускатного горіха;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Картоплю промийте та ретельно очистіть. Відваріть в підсоленій воді. Коли вона стане м'якою відлийте воду. Вершки та масло розігрійте у мікрохвильовій печі. Додайте масло, вершки і мускатний горіх до каструлі з картоплею. Добре розімніть товкачиком до однорідної маси. Подавайте гарячим.

Як приготувати ідеальне картопляне пюре

Для пюре краще використовувати певний вид картоплі. Сорт "синьоокка" ідеально підходить для пюре. Розпізнати її просто: вона має фіолетові або рожеві "вічки".

Відбирайте картоплини меншого розміру – вони більш крохмалисті. Також ніжне і повітряне пюре виходить з картоплі з шорсткою або тріснутою шкіркою. Варіть картоплю до м'якості, але не доводьте до переварювання, оскільки це може зробити пюре липким і неправильної консистенції. Солити картоплю слід вкінці, коли вже додані всі інгредієнти.