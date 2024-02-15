Не тільки у воді та молоці: як приготувати ніжне мов крем картопляне пюре

15 лютого 2024, 23:05
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Джерело:

doradcasmaku

Картопляне пюре – класичний супровід до багатьох страв. Його ніжна консистенція та неповторний смак є універсальними супутниками для риби чи м'яса. Є цікавий спосіб його приготування, який ви точно захочете повторити.

Картопляне пюре з вершками може стати справжнім відкриттям для тих, хто шукає щось особливе у своїх кулінарних пригодах. Воно дуже ніжне на смак і має чудову текстуру.

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Рецепт ніжного картопляного пюре

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Навіть зі звичних страв можна зробити шедевр / Ілюстративне фото unsplash

Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 6 столових ложок вершки 12%;
– 3 чайні ложки вершкового масла;
– дрібка мускатного горіха;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю промийте та ретельно очистіть.
  2. Відваріть в підсоленій воді.
  3. Коли вона стане м'якою відлийте воду.
  4. Вершки та масло розігрійте у мікрохвильовій печі.
  5. Додайте масло, вершки і мускатний горіх до каструлі з картоплею.
  6. Добре розімніть товкачиком до однорідної маси.
  7. Подавайте гарячим.

Як приготувати ідеальне картопляне пюре

Для пюре краще використовувати певний вид картоплі. Сорт "синьоокка" ідеально підходить для пюре. Розпізнати її просто: вона має фіолетові або рожеві "вічки".

Відбирайте картоплини меншого розміру – вони більш крохмалисті. Також ніжне і повітряне пюре виходить з картоплі з шорсткою або тріснутою шкіркою. Варіть картоплю до м'якості, але не доводьте до переварювання, оскільки це може зробити пюре липким і неправильної консистенції. Солити картоплю слід вкінці, коли вже додані всі інгредієнти.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська