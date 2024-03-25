Секрет смачного посту від наших предків: давній рецепт картопляних книдлів

25 березня 2024, 11:05
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Джерело:

"Юльця на кухні"

Картопляні книдлі – традиційна страва української кухні, яку дуже просто приготувати. З цим впорається навіть початківець.

Вони чудово підходять для приготування у Великий піст. Спробуйте приготувати книдлі за цим рецептом – вам сподобається.

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Картопляні книдлі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 9 картоплин;
– 2 цибулі;
– 500 грамів борошна;
– 3 чайні ложки солі;
– 5 зубчиків часнику;
– 40  мілілітрів олії.

Приготування:

  1. Картоплю почистьте. Половину відваріть у підсоленій воді до готовності та потовчіть у пюре.
  2. Решту картоплі та цибулю натріть на дрібну терку. Відкиньте на сито, щоб стекла рідина.
  3. Змішайте пюре і натерту картоплю, просійте в картопляну масу борошно і вимісіть м'яке тісто.
  4. Викладіть його на рясно посипану борошном поверхню, розділіть на кілька частин і розкачайте з них ковбаски. Наріжте їх шматочками.
  5. Воду доведіть до кипіння, закиньте в неї книдлі, перемішайте і почекайте, поки спливуть. Дістаньте шумівкою на друшляк і ополосніть холодною водою.
  6. Часник пропустіть через прес, додайте до нього олію, сіль та перемішайте. Цибулю наріжте кубиками та підсмажте на олії до золотистості.
  7. Готові книдлі полийте часниковою олію, стряхніть і посипте смаженою цибулею.
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Автор: Ольга Котів