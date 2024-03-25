Секрет смачного посту від наших предків: давній рецепт картопляних книдлів
25 березня 2024, 11:05Читать новость на русском
Джерело:"Юльця на кухні"
Картопляні книдлі – традиційна страва української кухні, яку дуже просто приготувати. З цим впорається навіть початківець.
Вони чудово підходять для приготування у Великий піст. Спробуйте приготувати книдлі за цим рецептом – вам сподобається.
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Картопляні книдлі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 9 картоплин;
– 2 цибулі;
– 500 грамів борошна;
– 3 чайні ложки солі;
– 5 зубчиків часнику;
– 40 мілілітрів олії.
Приготування:
- Картоплю почистьте. Половину відваріть у підсоленій воді до готовності та потовчіть у пюре.
- Решту картоплі та цибулю натріть на дрібну терку. Відкиньте на сито, щоб стекла рідина.
- Змішайте пюре і натерту картоплю, просійте в картопляну масу борошно і вимісіть м'яке тісто.
- Викладіть його на рясно посипану борошном поверхню, розділіть на кілька частин і розкачайте з них ковбаски. Наріжте їх шматочками.
- Воду доведіть до кипіння, закиньте в неї книдлі, перемішайте і почекайте, поки спливуть. Дістаньте шумівкою на друшляк і ополосніть холодною водою.
- Часник пропустіть через прес, додайте до нього олію, сіль та перемішайте. Цибулю наріжте кубиками та підсмажте на олії до золотистості.
- Готові книдлі полийте часниковою олію, стряхніть і посипте смаженою цибулею.