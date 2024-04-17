Діти будуть у захваті: рецепт картопляних кульок від Ектора Хіменеса-Браво
17 квітня 2024, 18:44Читать новость на русском
Джерело:hectorjimenezbravo
Картопляні кульки точно сподобаються вашим рідним. Окрім цього, вони дуже просто готуються.
Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів свій простий рецепт. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.
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Картопляні кульки з сиром
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 300 грамів картопляного пюре;
– 40 грамів моцарели;
– 50 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки крохмалю;
– петрушка, сіль, перець до смаку;
– 2 яйця;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів кукурудзяних пластівців. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!
Приготування:
- Змішайте пюре, крохмаль, натертий твердий сир, сіль та перець.
- Сформуйте кульки, додаючи всередину шматочки моцарели.
- Яйце змішайте з подрібненим часником.
- Кульки обваляйте в яйці, а потім – у подрібнених пластівцях.
- Смажте у фритюрі протягом 2 хвилин.