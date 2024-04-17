Діти будуть у захваті: рецепт картопляних кульок від Ектора Хіменеса-Браво

17 квітня 2024, 18:44
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Джерело:

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Картопляні кульки точно сподобаються вашим рідним. Окрім цього, вони дуже просто готуються.

Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів свій простий рецепт. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.

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Картопляні кульки з сиром

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів картопляного пюре;
– 40 грамів моцарели;
– 50 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки крохмалю;
– петрушка, сіль, перець до смаку;
– 2 яйця;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів кукурудзяних пластівців.
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Приготування:

  1. Змішайте пюре, крохмаль, натертий твердий сир, сіль та перець.
  2. Сформуйте кульки, додаючи всередину шматочки моцарели.
  3. Яйце змішайте з подрібненим часником.
  4. Кульки обваляйте в яйці, а потім – у подрібнених пластівцях.
  5. Смажте у фритюрі протягом 2 хвилин.
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Автор: Ольга Котів