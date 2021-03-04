Як приготувати картопляні млинці: домашні рецепти

На Масляну готують не тільки солодкі млинці, а й солоні. Smachno News пропонує до свята приготувати ніжні картопляні млинці. Обов'язково спробуйте.

Ми підготували для вас рецепти картопляних млинців з додаванням молока та кефіру. Оладки виходять дуже ніжними з рум'яною скоринкою. До страви можна подавати будь-який соус, сметану та салати.

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Рецепт млинців на молоці

Для приготування млинців ретельно помийте, почистіть картоплю. Натріть на грубій тертці картоплю. У каструлі розігрійте молоко. У мисці змішайте картоплю з молоком, додайте сіль, перець, борошно, перемішайте. У розігріту пательню налийте соняшникову олію, викладіть столовою ложкою млинці. Обсмажте з двох сторін до рум'яної скоринки декілька хвилин. Викладіть на тарілку.

– 500 грамів картоплі;– 100 мілілітрів молока 2,5%;– 2 столові ложки борошна;– соняшникова олія;– сіль, перець.

Картопляні млинці зі сметаною/ Фото Freepik

Рецепт млинців на кефірі

Для приготування млинців ретельно помийте, почистіть картоплю. Натріть на грубій тертці або подрібніть за допомогою м'ясорубки. Зцідіть сік, викладіть у миску. Далі – додайте яйце, кефір, борошно, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції. У розігріту пательню налийте соняшникову олію, викладіть столовою ложкою млинці. Обсмажте декілька хвилин з двох сторін до золотої скоринки. Викладіть на тарілку. Подавайте зі сметаною. Смачного!

– 500 грамів картоплі;– 180 мілілітрів кефіру 2,5%;– 150 грамів борошна;– 1 яйце;– соняшникова олія;– сіль, перець.