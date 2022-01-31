Картопляний суп із шинкою: рецепт на молоці

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 8

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Фото Café delites

Приготування:

  1. Розігрійте вершкове масло в каструлі на середньому вогні.
  1. Обсмажте нарізану кубиками цибулю, моркву, селеру 4 хвилини.


Фото Café delites

  1. Додайте нарізану кубиками варену шинку і картоплю. Через 2 хвилини додайте подрібнений часник і обсмажте до появи аромату (приблизно 30 секунд).
  1. Додайте борошно і готуйте 2 хвилини постійно перемішуючи його з овочами.
  1. Влийте бульйон та перемішайте всі інгредієнти. Доведіть суп до кипіння, варіть поки картопля не приготується (10 – 12 хвилин).
  1. Влийте молоко та помішуйте суп до загущення (5 хвилин).


Фото Café delites

  1. Присмачте суп спеціями та подавайте до столу гарячим.

Смачного!