Картопляний суп із шинкою: рецепт на молоці
- Час: 40 хвилин
- Порції: 8
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Фото Café delites
Приготування:
- Розігрійте вершкове масло в каструлі на середньому вогні.
- Обсмажте нарізану кубиками цибулю, моркву, селеру 4 хвилини.
Фото Café delites
- Додайте нарізану кубиками варену шинку і картоплю. Через 2 хвилини додайте подрібнений часник і обсмажте до появи аромату (приблизно 30 секунд).
- Додайте борошно і готуйте 2 хвилини постійно перемішуючи його з овочами.
- Влийте бульйон та перемішайте всі інгредієнти. Доведіть суп до кипіння, варіть поки картопля не приготується (10 – 12 хвилин).
- Влийте молоко та помішуйте суп до загущення (5 хвилин).
Фото Café delites
- Присмачте суп спеціями та подавайте до столу гарячим.
Смачного!