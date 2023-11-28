Таку каву ви ще не пили: рецепт оригінального напою з апельсином

28 листопада 2023, 10:46
Читать новость на русском

Джерело:

Coffeerecept

Спробуйте поекспериментувати з кавою, щоб зробити її смак ще насиченішим. Зокрема, можна додати апельсин, цитрусові нотки якого лише прикрасять улюблений напій.

Цей оригінальний охолоджений напій підійде як для легкого відпочинку посеред робочого дня, так і для частування гостей на вечірці. Крім свого чудового смаку, кава подарує ще й бадьорість.

Обов'язково спробуйте Гастрономічна подорож до Італії: 3 страви, які варто приготувати на вечерю

Кава з апельсином – покроковий рецепт

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 – 250 мілілітрів води;
– 2 чайні ложки меленої кави;
– 2 столові ложки свіжовичавленого апельсинового соку;
– вершки до смаку;
– 1 апельсин;
– цукор до смаку.


Апельсин чудово смакує з кавою / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Приготуйте каву в турці. В готовий напій додайте цукор і поставте його остигати.
  2. Зніміть з апельсина цедру і дрібненько її наріжте. Сам апельсин наріжте на кружечки – по одному на кожну кавову порцію.
  3. Збийте невелику кількість вершків з цукром. Якщо хочете, можете взяти готові збиті вершки.
  4. Чашки наполовину наповніть холодною солодкою кавою. Потім додайте кілька столових ложок свіжого апельсинового соку та перемішайте.
  5. Зверху на готовий напій викладіть збиті вершки, а на них – половинки апельсинових кружечків і нарізану цедру.
Любите каву? Дізнайтеся смачні рецепти кави з корицею. Кажуть, що цей напій приносить гроші, якщо випити його у четвер.
Автор: Ольга Котів