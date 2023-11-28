Таку каву ви ще не пили: рецепт оригінального напою з апельсином
28 листопада 2023, 10:46Читать новость на русском
Джерело:Coffeerecept
Спробуйте поекспериментувати з кавою, щоб зробити її смак ще насиченішим. Зокрема, можна додати апельсин, цитрусові нотки якого лише прикрасять улюблений напій.
Цей оригінальний охолоджений напій підійде як для легкого відпочинку посеред робочого дня, так і для частування гостей на вечірці. Крім свого чудового смаку, кава подарує ще й бадьорість.
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Кава з апельсином – покроковий рецепт
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
– 200 – 250 мілілітрів води;
– 2 чайні ложки меленої кави;
– 2 столові ложки свіжовичавленого апельсинового соку;
– вершки до смаку;
– 1 апельсин;
– цукор до смаку.
Апельсин чудово смакує з кавою / Фото Unsplash
Приготування:
- Приготуйте каву в турці. В готовий напій додайте цукор і поставте його остигати.
- Зніміть з апельсина цедру і дрібненько її наріжте. Сам апельсин наріжте на кружечки – по одному на кожну кавову порцію.
- Збийте невелику кількість вершків з цукром. Якщо хочете, можете взяти готові збиті вершки.
- Чашки наполовину наповніть холодною солодкою кавою. Потім додайте кілька столових ложок свіжого апельсинового соку та перемішайте.
- Зверху на готовий напій викладіть збиті вершки, а на них – половинки апельсинових кружечків і нарізану цедру.