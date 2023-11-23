Кава з корицею у четвер: найкращі рецепти напою, що приносить гроші

23 листопада 2023, 10:56
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Джерело:

Coffeerecept

Подейкують, що кава з корицею, випита у четвер, здатна принести гроші. Ми точно не знаємо, чи це й справді так, але можемо поділитися найсмачнішими рецептами цього "прибуткового" напою.

Кориця є однією з найпоширеніших спецій, яку додають у каву. Вона надає напою насиченого і витонченого смаку, а також пом'якшує природну гіркоту кави, роблячи її більш м'якою.

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Класична кава з корицею

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 чайна ложка меленої кави;
– половина чайної ложки кориці;
– цукор до смаку;
– 120 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Спочатку потрібно прогріти мелену каву. Для цього в суху турку засипте корицю, цукор, каву і поставте на маленький вогонь.
  2. Після того, як суміш добре прогрілася, додайте воду і почекайте до підняття кавової пінки до країв турки. Після цього зніміть напій з плити.
  3. Щоб кава вийшла міцнішою, процедуру можна повторити ще 1 – 2 рази.

Кава з корицею і молоком

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 чайна ложка меленої кави;
– 1 паличка кориці;
– 120 мілілітрів молока;
– цукор до смаку;
– 120 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Закип'ятіть молоко з паличкою кориці. Дайте йому покипіти протягом 5 хвилин, щоб воно ввібрало смак.
  2. Приготуйте каву в турці або кавоварці, перелийте її в чашку на 2 третини її об'єму.
  3. Додайте коричне молоко.


Кориця додасть каві неймовірного аромату / Фото Unsplash

Кава з корицею і шоколадом

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 125 мілілітрів чорної кави;
– дрібка меленої кориці;
– 10 грамів шоколаду;
– половина чайної ложки вершків;
– цукор до смаку.

Приготування:

  1. У заздалегідь зварену та проціджену каву додайте цукор і перемішайте.
  2. Розтоплений шоколад також влийте до чашки.
  3. Зверху помістіть вершки, на які посипте мелену корицю.
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Автор: Ольга Котів