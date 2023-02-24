Заряджаємо вихідні на повну: особливий рецепт кави для яскравого вікенду
24 лютого 2023, 21:45Читать новость на русском
Джерело:coffeefriend
Ранкова кава – це завжди особливий ритуал, який стосується не лише буднів. Аби вихідні почалися по-особливому, варто вносити зміни навіть у найпростіші речі.
Починати вихідні потрібно бадьоро, адже попереду стільки цікавих справ! Допоможе у цьому особливий рецепт кави, який надасть потрібний імпульс та заряд.
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Рецепт еспресо на вихідні
Час: 5 хвилин
Порцій: 1
Починати вихідні потрібно бадьоро / Фото Pexels
Інгредієнти:
– порція еспресо (30 мілілітрів);
– кілька кубиків льоду;
– шматочок лайма;
– цукор до смаку.
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Приготування:
- У склянку для кави кладемо кілька кубиків льоду.
- Наливаємо у склянку каву.
- Трішки придавлюємо скибку лайма та додаємо до кави.
- За бажанням можна додати трішки цукру.