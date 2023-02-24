Заряджаємо вихідні на повну: особливий рецепт кави для яскравого вікенду

Ранкова кава – це завжди особливий ритуал, який стосується не лише буднів. Аби вихідні почалися по-особливому, варто вносити зміни навіть у найпростіші речі.

Починати вихідні потрібно бадьоро, адже попереду стільки цікавих справ! Допоможе у цьому особливий рецепт кави, який надасть потрібний імпульс та заряд.

Читайте також Легко та швидко: курячий шніцель із хрусткою скоринкою всього за 5 хвилин

Рецепт еспресо на вихідні

Час: 5 хвилин

Порцій: 1

Починати вихідні потрібно бадьоро / Фото Pexels

Інгредієнти:

– порція еспресо (30 мілілітрів);

– кілька кубиків льоду;

– шматочок лайма;

– цукор до смаку.

Корисно знати Таке траплялося із всіма: що робити, аби пельмені не розварилися

Приготування: