Солодка спокуса: приготуйте кекс з вишнями за простим рецептом
14 червня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Przyslij Przepis
Спокусливі шоколадні кекси з вишнею готуються за 15 хвилин, а випікаються за 25 – 30. Це означає, що ви зможете насолоджуватися смачним десертом не пізніше, ніж через годину!
Ці вишневі кекси настільки смачні, що зникають майже одразу після приготування. Пухкі та вологі смаколики зі смаком ягід подобаються усім.
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Мафіни з вишнею
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 1,75 склянки борошна;
– 0,75 склянки цукру;
– 1 столова ложка розпушувача;
– 2 яйця;
– 5 столових ложок олії;
– кілька крапель мигдального ароматизатора;
– 1 склянка молока;
– приблизно 200 грамів вишень без кісточок.
Приготування:
- Змішайте сухі інгредієнти в одній мисці, вологі – в іншій.
- Потім все це з’єднати ложкою, додати вишню і перемішати. Розлити по формах і випікати близько 20 хвилин при 180 градусах.
- Остудіть і посипте цукровою пудрою.