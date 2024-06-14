Солодка спокуса: приготуйте кекс з вишнями за простим рецептом

14 червня 2024, 23:55
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Джерело:

Przyslij Przepis

Спокусливі шоколадні кекси з вишнею готуються за 15 хвилин, а випікаються за 25 – 30. Це означає, що ви зможете насолоджуватися смачним десертом не пізніше, ніж через годину!

Ці вишневі кекси настільки смачні, що зникають майже одразу після приготування. Пухкі та вологі смаколики зі смаком ягід подобаються усім.

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Мафіни з вишнею

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

На сніданок чи десерт / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:
– 1,75 склянки борошна;
– 0,75 склянки цукру;
– 1 столова ложка розпушувача;
– 2 яйця;
– 5 столових ложок олії;
– кілька крапель мигдального ароматизатора;
– 1 склянка молока;
– приблизно 200 грамів вишень без кісточок.

Приготування:

  1. Змішайте сухі інгредієнти в одній мисці, вологі – в іншій.
  2. Потім все це з’єднати ложкою, додати вишню і перемішати. Розлити по формах і випікати близько 20 хвилин при 180 градусах.
  3. Остудіть і посипте цукровою пудрою.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська