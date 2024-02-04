Можна пекти хоч щодня: готуємо кекс "Столичний" – простий та бюджетний рецепт

4 лютого 2024, 23:55
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Джерело:

viktoria.panasiuk

Кекс "Столичний" з'явився приблизно 60 – 70 років тому. Це один з найпопулярніших рецептів випічки, яка у багатьох асоціюється з дитинством.

Замочені у коньяку чи бренді родзинки чудово відтіняють солодке тісто. Традиційно цей кекс прикрашають цукровою пудрою, однак ви можете використати й глазур.

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Рецепт кексу "Столичний"

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 5
Інгредієнти:
– 220 грамів масла 82%;
– 220 грамів цукру;
– 300 грамів борошна;
– 3 яйця;
– 200 грамів родзинок;
– 50 мілілітрів бренді;
– 10 грамів розпушувача;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 5 грамів солі;
– цукрова пудра до смаку.

Приготування:

  1. Родзинки залийте коньяком чи бренді та залиште на 30 хвилин. 
  2. М'яке масло збийте міксером. Додайте цукор, ванільний цукор і знову злегка збийте.
  3. Додайте сіль, 1 яйце й знову збийте. Решту яєць додавайте по одному, збиваючи після кожного разу.
  4. Родзинки обсушіть, додайте до яєчно-масляної маси та перемішайте лопаткою.
  5. Просійте до маси борошно з розпушувачем і знову швидко перемішайте лопаткою.
  6. Перекладіть у змащену маслом форму та зробіть заглиблення посередині або по колу.
  7. Випікайте приблизно годину в розігрітій до 175 градусів духовці.
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Автор: Ольга Котів