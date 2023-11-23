Екстрашоколадні кекси на кефірі: дізнайтеся секрет найпухкішої та простої випічки

23 листопада 2023, 14:14
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Джерело:

Оля Тортик

Любителі шоколаду можуть запросто потішити себе смачними кексиками, скориставшись цим простим рецептом. Вже за 40 хвилин випічка буде готова.

Ці апетитні кекси готуються дуже просто – на кефірі та олії. Їх можна залишити як є, без начинки та декору, або ж прикрасити шоколадним ганашем чи масляним кремом.

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Перевірений рецепт кексів на кефірі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 15

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 250 грамів кефіру;
– 60 грамів соняшникової олії;
– 30 грамів какао;
– 10 грамів розпушувача;
– 250 грамів пшеничного борошна;
– сіль до смаку.


Готові кекси можна прикрасити кремом / Unsplash

Приготування:

  1. У миску вбийте яйця, додайте цукор, кефір, олію і перемішайте вінчиком.
  2. Всипте просіяні какао-порошок, борошно і розпушувач. Розмішайте до отримання однорідної маси.
  3. Розкладіть тісто у формочки для кексів на третину об'єму. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.
  4. Дістаньте готові кекси з форм і викладіть на решітку охолоджуватись на кілька хвилин. 
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Автор: Ольга Котів