Екстрашоколадні кекси на кефірі: дізнайтеся секрет найпухкішої та простої випічки

Любителі шоколаду можуть запросто потішити себе смачними кексиками, скориставшись цим простим рецептом. Вже за 40 хвилин випічка буде готова.

Ці апетитні кекси готуються дуже просто – на кефірі та олії. Їх можна залишити як є, без начинки та декору, або ж прикрасити шоколадним ганашем чи масляним кремом.

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Перевірений рецепт кексів на кефірі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 15

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 250 грамів кефіру;

– 60 грамів соняшникової олії;

– 30 грамів какао;

– 10 грамів розпушувача;

– 250 грамів пшеничного борошна;

– сіль до смаку.



Готові кекси можна прикрасити кремом / Unsplash

Приготування:

У миску вбийте яйця, додайте цукор, кефір, олію і перемішайте вінчиком. Всипте просіяні какао-порошок, борошно і розпушувач. Розмішайте до отримання однорідної маси. Розкладіть тісто у формочки для кексів на третину об'єму. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин. Дістаньте готові кекси з форм і викладіть на решітку охолоджуватись на кілька хвилин.