Екстрашоколадні кекси на кефірі: дізнайтеся секрет найпухкішої та простої випічки
23 листопада 2023, 14:14Читать новость на русском
Джерело:Оля Тортик
Любителі шоколаду можуть запросто потішити себе смачними кексиками, скориставшись цим простим рецептом. Вже за 40 хвилин випічка буде готова.
Ці апетитні кекси готуються дуже просто – на кефірі та олії. Їх можна залишити як є, без начинки та декору, або ж прикрасити шоколадним ганашем чи масляним кремом.
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Перевірений рецепт кексів на кефірі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 15
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 250 грамів кефіру;
– 60 грамів соняшникової олії;
– 30 грамів какао;
– 10 грамів розпушувача;
– 250 грамів пшеничного борошна;
– сіль до смаку.
Готові кекси можна прикрасити кремом / Unsplash
Приготування:
- У миску вбийте яйця, додайте цукор, кефір, олію і перемішайте вінчиком.
- Всипте просіяні какао-порошок, борошно і розпушувач. Розмішайте до отримання однорідної маси.
- Розкладіть тісто у формочки для кексів на третину об'єму. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.
- Дістаньте готові кекси з форм і викладіть на решітку охолоджуватись на кілька хвилин.