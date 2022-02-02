Український ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом київської перепічки (сосиски в тісті) без заварювання та курячих яєць. Перевірений рецепт від кулінара обов'язково стане вам у пригоді, адже це так смачно!
Читайте також Желатин не знадобиться: готуємо домашній холодець правильно
Київська перепічка: рецепт сосиски в тісті
- Час: 1 година 45 хвилин
- Порції: 10 штук
Приготування:
- Нагрійте воду (близько 38 градусів, але не вище), розчиніть у ній цукор та дріжджі. Відкладіть на 15 – 17 хвилин, що дріжджі активізувалися.
- Додайте просіяне борошно, сіль та замісіть однорідне тісто.
Мені знадобилося 520 грамів борошна, щоб отримати м‘якеньке тісто, яке ще може трішечки прилипати до рук. У вас може піти більше борошна – це залежить від його якості,
– відзначив Володимир Ярославський.
- Залишіть тісто в теплому місці на 60 хвилин. Сформуйте з нього 10 шматочків по 90 грамів. Якщо будете робити пиріжки – беріть приблизно по 50 – 60 грамів на 1 штуку.
(Примітка: гортай відео у каруселі)
- Сформуйте з тіста прямокутні шматочки орієнтуючись на довжину сосиски.
- Загорніть сосиски в тісто, защипніть краї, як на вареники. Знову залишіть їх в теплому місці, щоб вони підросли у 2,5 раза.
- Розігрійте олію до 180 градусів у сотейнику, або використайте спеціальну фритюрницю.
- Обсмажуйте кожен пиріжок по 1 хвилині з кожного боку. Перекладіть перепічку на паперовий рушничок, який вбере зайвий жир.
Смачного!
Поради щодо приготування тіста на київську перепічку:
- ️не робіть тісто занадто рідким, таке тісто прилипає до поверхні і вбирає багато жиру під час смаження.
- ️дуже густе тісто не буде пухким.
- ️обов’язково дайте тісту добре підійти перед смаженням.
- ️температура на вашій кухні має бути 25 градусів і вище, не повинно бути протягів.