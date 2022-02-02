Український ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом київської перепічки (сосиски в тісті) без заварювання та курячих яєць. Перевірений рецепт від кулінара обов'язково стане вам у пригоді, адже це так смачно!

Читайте також Желатин не знадобиться: готуємо домашній холодець правильно

Київська перепічка: рецепт сосиски в тісті

Час: 1 година 45 хвилин

1 година 45 хвилин Порції: 10 штук

Інгредієнти:

– 350 грамів теплої води;

– 35 – 40 грамів цукру;

– 8 – 10 грамів сухих дріжджів;

– 520 – 540 грамів пшеничного борошна;

– 10 грамів солі;

– олія для фритюру;

– 10 сосисок.

Приготування:

Нагрійте воду (близько 38 градусів, але не вище), розчиніть у ній цукор та дріжджі. Відкладіть на 15 – 17 хвилин, що дріжджі активізувалися.

Додайте просіяне борошно, сіль та замісіть однорідне тісто.

Мені знадобилося 520 грамів борошна, щоб отримати м‘якеньке тісто, яке ще може трішечки прилипати до рук. У вас може піти більше борошна – це залежить від його якості,

– відзначив Володимир Ярославський.

Залишіть тісто в теплому місці на 60 хвилин. Сформуйте з нього 10 шматочків по 90 грамів. Якщо будете робити пиріжки – беріть приблизно по 50 – 60 грамів на 1 штуку.

(Примітка: гортай відео у каруселі)

Сформуйте з тіста прямокутні шматочки орієнтуючись на довжину сосиски.

Важливо, щоб сосиски були кімнатної температури. Заздалегідь дістаньте їх з холодильника.

Загорніть сосиски в тісто, защипніть краї, як на вареники. Знову залишіть їх в теплому місці, щоб вони підросли у 2,5 раза.

Розігрійте олію до 180 градусів у сотейнику, або використайте спеціальну фритюрницю.

Обсмажуйте кожен пиріжок по 1 хвилині з кожного боку. Перекладіть перепічку на паперовий рушничок, який вбере зайвий жир.

Смачного!

Поради щодо приготування тіста на київську перепічку: