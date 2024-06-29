Рецепт зі столітньою історією: готуємо київське сухе варення з полуниці
29 червня 2024, 23:43Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Записи про київське варення датуються 16 століттям. Воно чудово зберігається та має неперевершений смак.
Сухе варення не вимагає закатування в банки та спеціальних умов зберігання. Це ідеальний зимовий десерт, коли не працює холодильник.
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Київське сухе варення
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 10
– 1 кілограм полуниці;
– 1 склянка води;
– 400 грамів цукру;
– цукрова пудра до смаку.
Приготування:
- Помийте та почистьте полуницю. За потреби наріжте на шматочки однакового розміру. З води та цукру приготуйте сироп і залийте ним ягоди. Доведіть варення до повільного кипіння і варіть на дуже слабкому вогні 10 хвилин.
- Відставте настоюватись на 6 – 8 годин, після чого знову проваріть на слабкому вогні 10 хвилин. Таких циклів має бути від 4 до 8.
- Коли варення буде готове, відкиньте його на сито і дайте повністю стекти сиропу. На це піде приблизно 1,5 – 2 години. Після цього пересипте полуницю цукровою пудрою.
- Викладіть шматочки в один шар на деко і підсушіть у духовці за температури 40 градусів. Поставте варення у нагріту камеру на 10 годин і сушіть з привідкритими дверцятами.
- Розкладіть готове варення в посуд для зберігання зі щільною кришкою і поставте в темне прохолодне місце з невисокою вологістю.