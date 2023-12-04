Нічого зайвого: готуємо класичний Грецький салат на Новий рік – покроковий рецепт

Грецький салат є, мабуть, найпопулярнішим з усіх овочевих салатів. Його люблять за ідеальне поєднання інгредієнтів, насичений смак та швидкість приготування.

Грецький салат чудово підійде до м’ясних та рибних страв. Тому сміливо готуйте його на Новий рік чи Різдво.

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Традиційний рецепт грецького салату

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

– 200 грамів томатів чері або 2 звичайні томати;– 1 великий огірок;– 1 солодкий перець;– половина червоної цибулі;– 50 грамів оливок без кісточок;– 200 грамів сиру фета;– 1 – 2 чайні ложки орегано;– 3 – 4 столові ложки оливкової олії Extra Virgin;– сіль до смаку.



Можете використовувати не лише червоні, а й жовті помідори / Фото Unsplash

Приготування:

Візьміть 200 грамів томатів чері або 2 середні томати та поріжте в миску. Огірок помийте, розріжте навпіл, а потім наріжте кожну половинку півкільцями товщиною 0,5 сантиметра. Перекладіть у миску до томатів. Солодкий перець помийте, розріжте навпіл, видаліть плодоніжку та насіння. Наріжте великим кубиком та перекладіть у миску. Половину червоної цибулі наріжте або півкільцями, або пір'ям. Також перекладіть у миску до всіх інгредієнтів салату. 200 грамів фети наріжте великим кубиком. Додайте сир в миску в останню чергу. До всіх овочів додайте 50 грамів оливок без кісточок. Посипте салат 1 – 2 чайними ложками сухого орегано та заправте 3 – 4 столовими ложками оливкової олії. Акуратно перемішайте, використовуючи 2 ложки. Додайте в миску нарізану кубиками фету. Акуратно перемішайте, щоб шматочки сиру залишилися цілими. Соліть салат в останню чергу, оскільки через це овочі почнуть пускати сік. Пам'ятайте про солоні фету та оливки, тому спочатку спробуйте салат, а потім вже додавайте сіль.