Такого ніжного ви ще не їли: рецепт ідеального маринаду для шашлику

28 травня 2024, 12:57
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Джерело:

Shuba

У приготуванні шашлику дуже важливо його правильно замаринувати. З цим простим рецептом у вас все вдасться.

Ви можете використовувати і яловичину, і свинину. Цей маринад однаково добре пасує до них обох.

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Рецепт шашлику з яловичини

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів яловичини;
– 100 мілілітрів горілки;
– 4 зубчики часнику;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– сіль, перець, зелень до смаку;
– 150 грамів томатного соусу.

Приготування:

  1. Яловичину помийте і просушіть паперовим рушником. Наріжте середніми шматочками та покладіть в миску. Влийте горілку і ретельно перемішуйте кілька хвилин, щоб м'ясо її увібрало.
  2. Посоліть, поперчіть, додайте сік лимону і часник. Перемішайте і залиште на ніч маринуватися.
  3. Перед приготуванням додайте оливкову олію і перемішайте. Нанизуйте м'ясо на шампури по 6 – 8 шматочків і смажте на розігрітому вугіллі до рум'яності, постійно перевертаючи. Подавайте з томатним соусом і зеленню.
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Автор: Ольга Котів