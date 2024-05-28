Такого ніжного ви ще не їли: рецепт ідеального маринаду для шашлику
28 травня 2024, 12:57Читать новость на русском
Джерело:Shuba
У приготуванні шашлику дуже важливо його правильно замаринувати. З цим простим рецептом у вас все вдасться.
Ви можете використовувати і яловичину, і свинину. Цей маринад однаково добре пасує до них обох.
Варто спробувати Дешево і дуже смачно: тушкуємо м'якесенькі курячі шлунки у сметані
Рецепт шашлику з яловичини
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 800 грамів яловичини;
– 100 мілілітрів горілки;
– 4 зубчики часнику;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– сіль, перець, зелень до смаку;
– 150 грамів томатного соусу.
Приготування:
- Яловичину помийте і просушіть паперовим рушником. Наріжте середніми шматочками та покладіть в миску. Влийте горілку і ретельно перемішуйте кілька хвилин, щоб м'ясо її увібрало.
- Посоліть, поперчіть, додайте сік лимону і часник. Перемішайте і залиште на ніч маринуватися.
- Перед приготуванням додайте оливкову олію і перемішайте. Нанизуйте м'ясо на шампури по 6 – 8 шматочків і смажте на розігрітому вугіллі до рум'яності, постійно перевертаючи. Подавайте з томатним соусом і зеленню.