Страва богів: як приготувати ідеальний Цезар на Новий рік

28 грудня 2023, 23:59
Читать новость на русском

Джерело:

Марко Черветті

Справжній Цезар насправді готують зовсім без курки. Також в ньому не знайдеш креветок чи томатів.

Бренд-шеф ресторанних проєктів групи компаній "Фоззі Груп" Марко Черветті розповів, як зробити класичний Цезар. Цей салат здатний стати справжньою окрасою святкового стола.

Буде смачно Експериментувати краще з "Легко!": топ-3 закуски з нагетсами, які вразять смаком

Класичний рецепт Цезаря

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів салату Романо;
– 15 грамів пармезану;
– 80 грамів сухариків;
– 25 грамів філе анчоуса;
– 1 зубчик часнику;
– 2 жовтки;
– 15 мілілітрів лимонного соку;
– 10 мілілітрів вустерського соусу;
– 80 грамів зернистої гірчиці;
– 30 мілілітрів оливкової олії.

Приготування:

  1. У блендер покладіть філе анчоуса, пропущений через прес зубчик часнику, вустерський соус, гірчицю, 2 жовтки й сік половинки лимона. Усе добре збийте.
  2. Продовжуючи збивати, поступово додайте тоненькою цівкою оливкову олію. Має вийти густий соус, схожий на домашній майонез.
  3. Поріжте листя салату, викладіть на тарілку та полийте їх соусом. Зверху покладіть сухарики та додайте пармезан – пластівці або тертий на грубу тертку.
Шукаєте рецепт смачного салату на Новий рік? Спробуйте приготувати "Новорічний вінок" – він простий, гарний та смачний.
Автор: Ольга Котів