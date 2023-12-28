Страва богів: як приготувати ідеальний Цезар на Новий рік
28 грудня 2023, 23:59Читать новость на русском
Джерело:Марко Черветті
Справжній Цезар насправді готують зовсім без курки. Також в ньому не знайдеш креветок чи томатів.
Бренд-шеф ресторанних проєктів групи компаній "Фоззі Груп" Марко Черветті розповів, як зробити класичний Цезар. Цей салат здатний стати справжньою окрасою святкового стола.
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Класичний рецепт Цезаря
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– 100 грамів салату Романо;
– 15 грамів пармезану;
– 80 грамів сухариків;
– 25 грамів філе анчоуса;
– 1 зубчик часнику;
– 2 жовтки;
– 15 мілілітрів лимонного соку;
– 10 мілілітрів вустерського соусу;
– 80 грамів зернистої гірчиці;
– 30 мілілітрів оливкової олії.
Приготування:
- У блендер покладіть філе анчоуса, пропущений через прес зубчик часнику, вустерський соус, гірчицю, 2 жовтки й сік половинки лимона. Усе добре збийте.
- Продовжуючи збивати, поступово додайте тоненькою цівкою оливкову олію. Має вийти густий соус, схожий на домашній майонез.
- Поріжте листя салату, викладіть на тарілку та полийте їх соусом. Зверху покладіть сухарики та додайте пармезан – пластівці або тертий на грубу тертку.