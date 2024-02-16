Феєрія смаку: чи можливо приготувати коктейль з яблука та вівсянки

Кінець зими – це той час, коли вже скоро настане пора свіжих фруктів, але у погребі ще зберігається запас яблук. Є чудова ідея, як їх використати – приготуйте неймовірний коктейль!

Яблучний коктейль – чудова ідея для смачного, швидкого та надзвичайно поживного перекусу. Це коктейль, який ідеально підходить для другого сніданку та дасть заряд енергії на подальший день.

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Яблучний коктейль

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1

– 200 грамів яблук;– 125 мілілітрів молока;– 30 грамів вівсяних пластівців швидкого приготування;– 10 грамів насіння льону.

Приготування:

Яблуко почистіть від шкірки і розріжте на половинки. Видаліть серцевину і наріжте невеликими шматочками. Помістіть яблуко, пластівці та насіння в блендер. Додайте молоко. Збийте коктейль до однорідності.

Як обрати соковиті яблука

Деякі сорти яблук, такі як Голден Делішес, відомі своєю соковитістю. Оберіть яблука, які є твердими та мають гладку поверхню. Їх повинно бути легко стискати.

Уникайте яблук з подряпинами, плямами або зіпсованою шкірою. Це може бути показником несвіжості або псування. Понюхайте яблука. Свіжі, соковиті яблука матимуть приємний аромат.

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