Феєрія смаку: чи можливо приготувати коктейль з яблука та вівсянки

16 лютого 2024, 06:35
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Джерело:

Fajne gotowanie

Кінець зими – це той час, коли вже скоро настане пора свіжих фруктів, але у погребі ще зберігається запас яблук. Є чудова ідея, як їх використати – приготуйте неймовірний коктейль!

Яблучний коктейль – чудова ідея для смачного, швидкого та надзвичайно поживного перекусу. Це коктейль, який ідеально підходить для другого сніданку та дасть заряд енергії на подальший день.

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Яблучний коктейль

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 200 грамів яблук;
– 125 мілілітрів молока;
– 30 грамів вівсяних пластівців швидкого приготування;
– 10 грамів насіння льону.

Приготування:

  1. Яблуко почистіть від шкірки і розріжте на половинки.
  2. Видаліть серцевину і наріжте невеликими шматочками.
  3. Помістіть яблуко, пластівці та насіння в блендер.
  4. Додайте молоко.
  5. Збийте коктейль до однорідності.

Як обрати соковиті яблука

Деякі сорти яблук, такі як Голден Делішес, відомі своєю соковитістю. Оберіть яблука, які є твердими та мають гладку поверхню. Їх повинно бути легко стискати.

Уникайте яблук з подряпинами, плямами або зіпсованою шкірою. Це може бути показником несвіжості або псування. Понюхайте яблука. Свіжі, соковиті яблука матимуть приємний аромат.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська