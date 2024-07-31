Святкуємо День народження Гаррі Поттера: ці страви зможуть приготувати навіть маґли

31 липня шанувальники всесвіту Гаррі Поттера святкують День народження свого улюбленого героя. Цей день став особливим для мільйонів читачів, які відчули себе частиною чарівного світу, створеного Джоан Роулінг.

Діти та дорослі організовують тематичні вечірки, читають улюблені уривки з книг та насолоджуються магічними стравами, що згадуються у фільмах, інформує Смачно 24. Стіл, накритий дивовижними стравами, які описані у книжках, створює особливий настрій та приносить радість усім учасникам свята.

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Чарівний світ Гаррі Поттера: магічні страви

Читаючи книги або переглядаючи фільми про Гаррі Поттера, неможливо не звернути увагу на різноманітні страви, якими смакують герої. Однією з найвідоміших є торт, який приготував Геґрід для Гаррі на його одинадцятий День народження. Цей торт був простим шоколадним бісквітом з рожевою глазур'ю та написом "Happy Birthday Harry".

Особливий торт на свято / Скрін з фільму

Ще однією популярною стравою є шоколадні жабки – солодощі у формі жабок, які мають магічну здатність на кілька секунд оживати. Вони також містять колекційні картки з відомими чаклунами та відьмами. Пастуший пиріг, який часто подають у Гоґвортсі, є традиційною британською стравою з м'ясним фаршем, овочами та картопляним пюре.

Маслопиво – особливий напій з ароматом ірисок, який смакують учні Гоґвортсу під час візитів до Гоґсміду. Іншою цікавою стравою є "Трелі з Чорного лісу" – десерт зі збитими вершками та шоколадом, який подають на свята. Кожна з цих страв має свою магічну привабливість і додає магічному світу свого особливого шарму.

Рецепт маслопива

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

– половина склянки газованої води;– 70 – 100 грамів пломбіру звичайного;– 30 мілілітрів вершків (33%);– 9 – 10 штук ірисок;– пів чайної ложки кардамону та кориці;– збиті вершки та сироп для прикраси – на свій смак.

Приготування:

Влийте вершки в невелику посудину, додайте кардамон, іриски та корицю. Доведіть суміш до однорідної консистенції на маленькому вогні, постійно помішуючи. Залиште основу вистигати, а тоді додайте морозиво та добре збийте все блендером. Наповніть половину склянки отриманою сумішшю, додайте охолоджену газовану воду і добре перемішайте. Прикрасьте вершками та сиропом.

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