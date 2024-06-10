Перевірте, чи є ви у цьому списку: кому не можна їсти морозиво
Джерело:strona zdrowia
Морозиво – смачний та освіжаючий десерт, який підходить не всім. Особливо дискусійним є питання вживання морозива при ангіні.
Смачний десерт представлений в багатьох варіантах — від суміші із фруктів та молока до замороженого соку. Саме від складу морозива залежить, чи буде його споживання корисне.
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Все, що потрібно знати про морозиво
Морозиво є солодким і калорійним продуктом. Звісно, все залежить від рецепта, проте дуже часто у ньому міститься більше цукру, ніж в інших солодощах. З цієї причини часте вживання морозива зазвичай сприяє набору ваги, порушення обміну речовин і карієсу. Обираючи морозиво, варто перевіряти його харчову цінність і вибирати натуральний склад.
Морозиво містить також багато поживних речовин, таких як кальцій і білок з молока або вітаміну С, антиоксиданти та мінерали з фруктів. Також воно сприяє охолодженню організму в спекотний день і зниженню ризику перегріву.
Кому не варто їсти морозиво
Часте вживання морозива, особливо при неякісному раціоні, підвищує ризик розвитку різноманітних захворювань.Найкраще відмовитися від морозива при таких проблемах, як:
– хронічні захворювання носових пазух, горла та гортані;
– синдром подразненого кишечника і запальні захворювання кишечника;
– часті головні болі – вживання замороженого продукту може викликати раптове скорочення кровоносних судин в голові;
– знижений імунітет – при ослабленні організму підвищується чутливість до холоду, легше розмножуються віруси та бактерії після контакту зі слизовою горла,
– діабет.Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.
Рецепт корисного морозива
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
– 150 грамів натурального йогурту;
– 300 грамів полуниці;
– 2 столові ложки стевії (або 1 чайна ложка меду).
Приготування:
- Полуницю вимийте і видаліть плодоніжки.
- Помістіть їх у блендер, додайте йогурт і стевію.
- Перемішайте все до однорідності.
- Покладіть у контейнери для морозива, а потім у морозильну камеру.
- Морозиво буде готове приблизно через 3 – 4 години