Аби не зіпсувати смак: коли потрібно солити рибу

Правильно солити страву – це справжнє мистецтво, опанувати яке може кожен. Варто неправильно обрати час – і результат буде вже не такий яскравий.

Смажена риба – доволі частий гість на наших столах. Здавалося б, зробити помилку у її приготуванні просто неможливо, але багато хто приймає неправильне рішення на такому банальному кроці, як соління.

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Коли потрібно солити смажену рибу

Інколи можна зустріти пораду посолити рибу за кілька годин до смаження. Це дуже велика помилка, адже сіль зробить філе дуже сухим та позбавить його смаку.

Завжди особливий смак / Фото Pexels

Усі відомі кулінари сходяться на одному: солити рибу потрібно безпосередньо перед викладанням на сковорідку. Інших правильних варіантів просто не існує.

Скільки потрібно смажити рибу

Самому філе для готовності достатньо по 3 хвилини смаження з кожного боку. Якщо ви смажите рибу у паніровці – потрібно збільшити час до 4 – 5 хвилин.

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До речі, навіть якщо ви надаєте перевагу панірувальним сухарям, трішки борошна все одно варто додати. Воно не лише краще скріпить паніровку з рибою, а й буде запобігати висиханню страви.