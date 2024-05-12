Коливо: простий рецепт давньої страви на Провідну неділю

12 травня 2024, 15:43
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Джерело:

"Вікна"

Традиційно на Провідну неділю готують коливо. Рецептів цієї давньої страви є безліч, проте ми пропонуємо приготувати її з пшениці.

Також коливо роблять з ячної крупи, гречки чи рису. Проте це все – сучасні варіації.

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Як приготувати традиційне коливо з пшениці

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 склянка пшениці;
– третина чайної ложки солі;
– 100 грамів родзинок;
– 100 грамів маку;
– 2 – 3 столові ложки меду.

Приготування:

  1. Заздалегідь замочіть пшеницю. Краще це робити на ніч, але можна і на кілька годин. 
  2. Одну склянку зерен залийте 3 склянками окропу і варіть до готовності 1 – 2 години на повільному вогні, щоб вода швидко не випарувалася. Готова пшениця має бути м’якою.
  3. Залийте окропом родзинки.
  4. Готову пшеницю підвісьте в марлі, щоб вода з неї повністю стекла.
  5. Мак розітріть в блендері або в ступці до появи "макового молочка".
  6. Обсушіть серветкою родзинки.
  7. Змішайте пшеницю з медом і родзинками.
  8. Прикрасьте кутю. Традиційно її розрівнюють і викладають зверху хрест.

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Автор: Ольга Котів