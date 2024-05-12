Коливо: простий рецепт давньої страви на Провідну неділю
12 травня 2024, 15:43Читать новость на русском
Джерело:"Вікна"
Традиційно на Провідну неділю готують коливо. Рецептів цієї давньої страви є безліч, проте ми пропонуємо приготувати її з пшениці.
Також коливо роблять з ячної крупи, гречки чи рису. Проте це все – сучасні варіації.
Варто спробувати Топова страва за малі гроші: рецепт фантастичних дерунів з м'ясом
Як приготувати традиційне коливо з пшениці
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 1 склянка пшениці;
– третина чайної ложки солі;
– 100 грамів родзинок;
– 100 грамів маку;
– 2 – 3 столові ложки меду.
Приготування:
- Заздалегідь замочіть пшеницю. Краще це робити на ніч, але можна і на кілька годин.
- Одну склянку зерен залийте 3 склянками окропу і варіть до готовності 1 – 2 години на повільному вогні, щоб вода швидко не випарувалася. Готова пшениця має бути м’якою.
- Залийте окропом родзинки.
- Готову пшеницю підвісьте в марлі, щоб вода з неї повністю стекла.
- Мак розітріть в блендері або в ступці до появи "макового молочка".
- Обсушіть серветкою родзинки.
- Змішайте пшеницю з медом і родзинками.
- Прикрасьте кутю. Традиційно її розрівнюють і викладають зверху хрест.