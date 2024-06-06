Ваші рідні будуть у захваті: найпростіший рецепт компоту з черешень на зиму
6 червня 2024, 19:00Читать новость на русском
Джерело:СТБ
Поки триває сезон черешні, варто зберегти трохи смаку літа на зиму. Приготуйте смачний компот за цим рецептом.
Такий компот можна пити вже на наступний день. Він точно стподобається вашим рідним.
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Компот з черешні на зиму
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 10
– 1,5 кілограма черешні;
– 350 грамів цукру;
– 2,5 літра води.
Приготування:
- Черешню переберіть та очистьте від листя і плодоніжок.
- В емальованій каструлі зваріть сироп із цукру і води.
- Банки простерилізуйте. Потім наповніть їх черешнею до плечиків і залийте ягоди приготованим цукровим сиропом доверху.
- Банки з ягодами і сиропом помістіть у широку каструлю з гарячою водою і прикрийте кришками.
- Пастеризуйте компот при 80 градусах протягом 30 хвилин. Потім дістаньте банки з води і герметично закатайте.
- Переверніть банки з компотом догори дном і дайте охолонути у такому положенні. Зберігайте у прохолодному темному місці.