Не просто консервація, а витвір мистецтва: готуємо полуничне мохіто у банках
5 червня 2024, 19:46Читать новость на русском
Джерело:Cookpad
Наступив сезон полуниці, тож варто подбати про заготівлі на зиму. Приготуйте надзвичайний компот за цим рецептом.
Полуничне мохіто точно смакуватиме всім. Окрім того, воно дуже просто готується.
Варто спробувати Лише з двох інгредієнтів: рецепт домашнього морозива з полуниці
Полуничне мохіто
- Час: 2 години
- Порцій: 2
– 600 грамів полуниці;
– 300 грамів цукру;
– 2 скибочки апельсина;
– гілочка м'яти;
– дрібка лимонної кислоти.
Приготування:
- Полуницю помийте та приберіть плодоніжки.
- Покладіть її в простерилізовані банки, додайте гілочку м'яти, скибки апельсина, цукор, лимонну кислоту.
- Залийте окропом до верху. Накрийте простерилізованою кришкою і закатайте ключем для консервування.
- Переверніть банку вверх дном та трохи струсіть, щоб цукор опустився і розчинився. Вкрийте ковдрою і залиште до охолодження компоту. Далі поставте банки в прохолодне місце для зберігання.