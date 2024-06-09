Просто подарунок у спекотний день: приготуйте розкішний компот з ревеню та полуниці

9 червня 2024, 19:59
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Джерело:

Shuba

Компот з ревеню чудово освіжає у спеку. Якщо додати у нього полуницю, ви отримаєте просто фантастичний смак.

Обов'язково втільте в життя цей рецепт. Вам сподобається!

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Компот з ревеню та полуниці

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів полуниці;
– 200 грамів ревеню;
– 130 грамів цукру;
– 3 літри води.

Приготування:

  1. У каструлю налийте воду і поставте грітися.
  2. Тим часом ретельно помийте полуницю і ревінь. Від полуниці відірвіть плодоніжки, а ревінь поріжте шматочками по 1 – 2 сантиметри.
  3. У киплячу воду покладіть цукор і ревінь, дайте закипіти  та проваріть 2 хвилини. Потім покладіть полуницю і після закипання варіть ще 5 хвилин. Відставте і дайте охолонути за кімнатної температури.
  4. Перед подачею налийте компот у карафку і поставте в холодильник на 30 хвилин. Потім розлийте по склянках і подавайте.
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Автор: Ольга Котів