Законсервуйте смак літа: простий рецепт фантастичного компоту з вишень на зиму

20 червня 2024, 16:35
Читать новость на русском

Джерело:

Obozrevatel

Консервований компот відмінно замінює газовані напої на святковому столі. Спробуйте цього року зробити його з вишень.

Такий компот готується просто і швидко. Спробуйте, і повернетеся до цього рецепту не раз.

Варто спробувати Щоб зберегти максимум вітамінів: готуємо вишню на зиму у власному соку

Вишневий компот

  • Час: 1 година 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 літри води;
– 200 грамів цукру;
– 250 – 300 грамів вишень.

Приготування:

  1. Вишню переберіть та помийте. Залийте ягоди холодною водою і залиште на 1 годину.
  2. Злийте воду та підготуйте чисті, стерилізовані банки. Наповніть їх вишнями на третину та додайте цукор.
  3. Поставте каструлю з водою на плиту та доведіть її до кипіння.
  4. Одночасно в другій каструльці простерилізуйте кришки.
  5. Коли вода закипіла, залийте вишні в банку крутим окропом. Потім кожну банку накрийте простерилізованими кришками. За допомогою закаточного ключа законсервуйте компот.
  6. Акуратно збовтайте банку, щоб розтанув цукор. Потім переверніть її кришкою вниз і вкутайте ковдрою. Залиште компот у теплі на 10 годин до повного охолодження.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як напої можна приготувати влітку замість кави чи чаю.
Автор: Ольга Котів