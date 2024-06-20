Законсервуйте смак літа: простий рецепт фантастичного компоту з вишень на зиму
20 червня 2024, 16:35Читать новость на русском
Джерело:Obozrevatel
Консервований компот відмінно замінює газовані напої на святковому столі. Спробуйте цього року зробити його з вишень.
Такий компот готується просто і швидко. Спробуйте, і повернетеся до цього рецепту не раз.
Варто спробувати Щоб зберегти максимум вітамінів: готуємо вишню на зиму у власному соку
Вишневий компот
- Час: 1 година 35 хвилин
- Порцій: 4
– 3 літри води;
– 200 грамів цукру;
– 250 – 300 грамів вишень.
Приготування:
- Вишню переберіть та помийте. Залийте ягоди холодною водою і залиште на 1 годину.
- Злийте воду та підготуйте чисті, стерилізовані банки. Наповніть їх вишнями на третину та додайте цукор.
- Поставте каструлю з водою на плиту та доведіть її до кипіння.
- Одночасно в другій каструльці простерилізуйте кришки.
- Коли вода закипіла, залийте вишні в банку крутим окропом. Потім кожну банку накрийте простерилізованими кришками. За допомогою закаточного ключа законсервуйте компот.
- Акуратно збовтайте банку, щоб розтанув цукор. Потім переверніть її кришкою вниз і вкутайте ковдрою. Залиште компот у теплі на 10 годин до повного охолодження.