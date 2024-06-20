Законсервуйте смак літа: простий рецепт фантастичного компоту з вишень на зиму

Консервований компот відмінно замінює газовані напої на святковому столі. Спробуйте цього року зробити його з вишень.

Такий компот готується просто і швидко. Спробуйте, і повернетеся до цього рецепту не раз.

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Вишневий компот

Час : 1 година 35 хвилин

: 1 година 35 хвилин Порцій: 4

– 3 літри води;– 200 грамів цукру;– 250 – 300 грамів вишень.

Приготування:

Вишню переберіть та помийте. Залийте ягоди холодною водою і залиште на 1 годину. Злийте воду та підготуйте чисті, стерилізовані банки. Наповніть їх вишнями на третину та додайте цукор. Поставте каструлю з водою на плиту та доведіть її до кипіння. Одночасно в другій каструльці простерилізуйте кришки. Коли вода закипіла, залийте вишні в банку крутим окропом. Потім кожну банку накрийте простерилізованими кришками. За допомогою закаточного ключа законсервуйте компот. Акуратно збовтайте банку, щоб розтанув цукор. Потім переверніть її кришкою вниз і вкутайте ковдрою. Залиште компот у теплі на 10 годин до повного охолодження.