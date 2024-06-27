Відчуйте смак літа взимку: рецепт компоту з вишні

Вишня – універсальна ягода, з котрої можна приготувати чимало апетитних страв. Однією з обов'язкових закруток на зиму є компот з вишні.

Він дуже смачний, солодкий, проте з кислинкою. Потрібен лише час, вишні та цукор – і ви зможете смакувати компот всю зиму.

До теми Буде смачна навіть взимку: як правильно заморозити вишні

Компот з вишні

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Дуже смачно / Фото unsplash

– 1 кілограм вишні;– 500 мілілітрів води;– 200 грамів цукру.

Приготування:

Вишні почистіть від кісточок. З води та цукру приготуйте сироп: в каструлю налийте воду, додайте цукор, помішуйте і доведіть до кипіння. Цукор повинен повністю розчинитися. Отриманий сироп кип'ятіть близько 1 хвилини. Плоди без кісточок укладіть в ошпарені та сухі банки й залийте гарячим сиропом. Закрийте банки та пастеризуйте приблизно 15 – 20 хвилин.

без проблем: як швидко це зробити.