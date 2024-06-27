Відчуйте смак літа взимку: рецепт компоту з вишні

27 червня 2024, 23:56
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Джерело:

Kwestia smaku

Вишня – універсальна ягода, з котрої можна приготувати чимало апетитних страв. Однією з обов'язкових закруток на зиму є компот з вишні.

Він дуже смачний, солодкий, проте з кислинкою. Потрібен лише час, вишні та цукор – і ви зможете смакувати компот всю зиму.

До теми Буде смачна навіть взимку: як правильно заморозити вишні

Компот з вишні

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Дуже смачно / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 1 кілограм вишні;
– 500 мілілітрів води;
– 200 грамів цукру.

Приготування:

  1. Вишні почистіть від кісточок.
  2. З води та цукру приготуйте сироп: в каструлю налийте воду, додайте цукор, помішуйте і доведіть до кипіння.
  3. Цукор повинен повністю розчинитися.
  4. Отриманий сироп кип'ятіть близько 1 хвилини.
  5. Плоди без кісточок укладіть в ошпарені та сухі банки й залийте гарячим сиропом.
  6. Закрийте банки та пастеризуйте приблизно 15 – 20 хвилин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська