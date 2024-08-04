Без очищення і нарізки яблук: компот на зиму за 15 хвилин
4 серпня 2024, 10:35Читать новость на русском
Джерело:przyslij przepis
Цей рецепт по-справжньому особливий. Достатньо лише накласти плоди у банку, аби потім насолоджуватися улюбленим напоєм.
Такий компот варто мати у кладовці, адже це чудова альтернатива звичним солодким напоям. Рецепт настільки легкий, що знайти виправдання та не повторити його вкрай важко.
До теми На смак, як гриби: новий рецепт маринованих кабачків на зиму
Компот з яблук
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– близько 1,5 кілограма яблук;
– 8 – 12 столових ложок цукру (2 – 3 столові ложки на 1 літрову банку);
– вода.
Приготування:
- Яблука промийте.
- Не очищайте їх і не видаляйте плодоніжки. Вибирайте невеликі здорові яблука.
- Помийте і простерилізуйте 3-літрові банки (або трохи більше, якщо вам здається, що в них яблука краще помістяться).
- У банки укладіть яблука так, щоб кожна ємність була заповнена досить щільно.
- У кожну банку насипати по 2 – 3 столові ложки дрібного білого цукру.
- Ви також можете використовувати коричневий цукор або мед, або навіть низькокалорійні замінники.
- Яблука залийте звичайною водою (бажано фільтрованою або кип’яченою, не обов’язково гарячою).
- Залиште принаймні 1 сантиметр вільного простору під кришкою. Закрийте банки.
- Вистеліть дно великої каструлі бавовняною тканиною.
- Розкладіть банки з компотом.
- Налийте воду майже до верху кришки.
- Доведіть до кипіння і зменшіть потужність конфорки до мінімуму. Компот з яблук на зиму пастеризувати 15 хвилин після закипання води.
- Якщо цукор не повністю розчинився, ще гарячі банки обережно переставте.
- Дайте їм повністю охолонути, а потім перекладіть в комору.