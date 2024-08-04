Без очищення і нарізки яблук: компот на зиму за 15 хвилин

4 серпня 2024, 10:35
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Джерело:

przyslij przepis

Цей рецепт по-справжньому особливий. Достатньо лише накласти плоди у банку, аби потім насолоджуватися улюбленим напоєм.

Такий компот варто мати у кладовці, адже це чудова альтернатива звичним солодким напоям. Рецепт настільки легкий, що знайти виправдання та не повторити його вкрай важко. 

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Компот з яблук

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– близько 1,5 кілограма яблук;
– 8 – 12 столових ложок цукру (2 – 3 столові ложки на 1 літрову банку);
– вода.

Приготування:

  1. Яблука промийте.
  2. Не очищайте їх і не видаляйте плодоніжки. Вибирайте невеликі здорові яблука.
  3. Помийте і простерилізуйте 3-літрові банки (або трохи більше, якщо вам здається, що в них яблука краще помістяться).
  4. У банки укладіть яблука так, щоб кожна ємність була заповнена досить щільно.
  5. У кожну банку насипати по 2 – 3 столові ложки дрібного білого цукру.
  6. Ви також можете використовувати коричневий цукор або мед, або навіть низькокалорійні замінники.
  7. Яблука залийте звичайною водою (бажано фільтрованою або кип’яченою, не обов’язково гарячою).
  8. Залиште принаймні 1 сантиметр вільного простору під кришкою. Закрийте банки.
  9. Вистеліть дно великої каструлі бавовняною тканиною.
  10. Розкладіть банки з компотом.
  11. Налийте воду майже до верху кришки.
  12. Доведіть до кипіння і зменшіть потужність конфорки до мінімуму. Компот з яблук на зиму пастеризувати 15 хвилин після закипання води.
  13. Якщо цукор не повністю розчинився, ще гарячі банки обережно переставте.
  14. Дайте їм повністю охолонути, а потім перекладіть в комору.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська