Солодкі мариновані помідори на зиму без стерилізації: простий рецепт, щоб здивувати домашніх

Смачні помідори на зиму можна приготувати без стерилізації. Спробуйте законсервувати їх в солодкому маринаді.

З цим швидким рецептом законсервувати томати в солодкому маринаді дуже просто. Величезного списку інгредієнтів не потрібно.

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Рецепт помідорів у солодкому маринаді без стерилізації

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

– 2 кілограми помідорів;– листя вишні, смородини;– пучок петрушки;– 3 гвоздики;– 15 горошин чорного перцю;– 3 лаврові листи;– 2 цибулі;– 375 грамів цукру;– 1 столова ложка солі;– 100 мілілітрів оцту.

Приготування:

Ретельно помийте помідори. Листя і спеції викладіть на дно чистої банки. Наповніть її помідорами. Залийте помідори в банці окропом і залиште їх охолонути на 15 хвилин. Коли вода охолоне, злийте її до каструлі, додайте до неї сіль та цукор. Доведіть до кипіння і додайте оцет. Після того, як маринад закипів, залийте ним банки з помідорами. Закрийте банки кришками, після чого закутайте, щоб вони якнайдовше остигали.