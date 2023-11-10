Солодкі мариновані помідори на зиму без стерилізації: простий рецепт, щоб здивувати домашніх

10 листопада 2023, 16:07
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Джерело:

ТСН

Смачні помідори на зиму можна приготувати без стерилізації. Спробуйте законсервувати їх в солодкому маринаді.

З цим швидким рецептом законсервувати томати в солодкому маринаді дуже просто. Величезного списку інгредієнтів не потрібно.

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Рецепт помідорів у солодкому маринаді без стерилізації

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– листя вишні, смородини;
– пучок петрушки;
– 3 гвоздики;
– 15 горошин чорного перцю;
– 3 лаврові листи;
– 2 цибулі;
– 375 грамів цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 100 мілілітрів оцту.

Приготування:

  1. Ретельно помийте помідори.
  2. Листя і спеції викладіть на дно чистої банки. Наповніть її помідорами.
  3. Залийте помідори в банці окропом і залиште їх охолонути на 15 хвилин.
  4. Коли вода охолоне, злийте її до каструлі, додайте до неї сіль та цукор. Доведіть до кипіння і додайте оцет.
  5. Після того, як маринад закипів, залийте ним банки з помідорами.
  6. Закрийте банки кришками, після чого закутайте, щоб вони якнайдовше остигали.
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Автор: Ольга Котів