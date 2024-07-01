Зірка будь-якого столу: приготуйте фантастично хрумкі огірочки з кетчупом

1 липня 2024, 15:59
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Джерело:

УНІАН

Мабуть, мариновані огірочки люблять всі. З кетчупом вони будуть ще смачнішими.

Зазвичай такі огірки швидко зникають зі столу. Обов'язково збережіть собі цей рецепт.

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Хрумкі огірочки з кетчупом "Чилі"

  • Час: 1 година + 4 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 кілограми огірків;
– 6 склянок води;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка оцту 9%;
– 2 столові ложки солі;
– 300 грамів кетчупу "Чилі";
– 1 пучок кропу;
– 1 пучок листя хрону;
– перець чилі зелений до смаку;
– 2 зубчики часнику на літрову банку;
– 2 лаврові листки на літрову банку;
– 5 горошин чорного перцю на літрову банку.

Приготування:

  1. Огірки помийте та залийте холодною водою на 4 години. Банки та кришки помийте й простерилізуйте.
  2. У підготовлені літрові банки на дно викладіть нарізаний кріп, листя хрону, перець гострий, лаврові листки, перець горошком та часник.
  3. Розкладіть в банки щільними рядами огірки. Залийте киплячу воду, закрийте кришками й залиште на столі на 20 хвилин.
  4. Після цього вилийте охололу воду та приготуйте розсіл. У невелику каструлю влийте 6 склянок окропу, додайте 1 склянку цукру, 2 столові ложки солі, пакет томатного кетчупу "Чилі" та 1 склянку оцту. Все перемішайте, поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
  5. Залийте огірки розсолом та закатайте банки. Загорніть їх у ковдру до охолодження.

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Автор: Ольга Котів