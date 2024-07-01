Зірка будь-якого столу: приготуйте фантастично хрумкі огірочки з кетчупом

Мабуть, мариновані огірочки люблять всі. З кетчупом вони будуть ще смачнішими.

Зазвичай такі огірки швидко зникають зі столу. Обов'язково збережіть собі цей рецепт.

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Хрумкі огірочки з кетчупом "Чилі"

Час: 1 година + 4 години

1 година + 4 години Порцій: 6

– 2 кілограми огірків;– 6 склянок води;– 1 склянка цукру;– 1 склянка оцту 9%;– 2 столові ложки солі;– 300 грамів кетчупу "Чилі";– 1 пучок кропу;– 1 пучок листя хрону;– перець чилі зелений до смаку;– 2 зубчики часнику на літрову банку;– 2 лаврові листки на літрову банку;– 5 горошин чорного перцю на літрову банку.

Приготування: