Зірка будь-якого столу: приготуйте фантастично хрумкі огірочки з кетчупом
1 липня 2024, 15:59Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Мабуть, мариновані огірочки люблять всі. З кетчупом вони будуть ще смачнішими.
Зазвичай такі огірки швидко зникають зі столу. Обов'язково збережіть собі цей рецепт.
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Хрумкі огірочки з кетчупом "Чилі"
- Час: 1 година + 4 години
- Порцій: 6
– 2 кілограми огірків;
– 6 склянок води;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка оцту 9%;
– 2 столові ложки солі;
– 300 грамів кетчупу "Чилі";
– 1 пучок кропу;
– 1 пучок листя хрону;
– перець чилі зелений до смаку;
– 2 зубчики часнику на літрову банку;
– 2 лаврові листки на літрову банку;
– 5 горошин чорного перцю на літрову банку.
Приготування:
- Огірки помийте та залийте холодною водою на 4 години. Банки та кришки помийте й простерилізуйте.
- У підготовлені літрові банки на дно викладіть нарізаний кріп, листя хрону, перець гострий, лаврові листки, перець горошком та часник.
- Розкладіть в банки щільними рядами огірки. Залийте киплячу воду, закрийте кришками й залиште на столі на 20 хвилин.
- Після цього вилийте охололу воду та приготуйте розсіл. У невелику каструлю влийте 6 склянок окропу, додайте 1 склянку цукру, 2 столові ложки солі, пакет томатного кетчупу "Чилі" та 1 склянку оцту. Все перемішайте, поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
- Залийте огірки розсолом та закатайте банки. Загорніть їх у ковдру до охолодження.