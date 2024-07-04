Як з МакДональдзу: рецепт фантастично смачних консервованих огірків
4 липня 2024, 18:49Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Багато українців люблять гамбургери та чизбургери з МакДональдзу саме через огірки. Проте дуже подібні можна зробити і в домашніх умовах.
Для цього рецепту слід обрати лише хороші огірки – без плям та вм'ятин. Уникайте великих, бо часто вони мають жорстку шкірку.
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Консервовані огірки
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
– 1 кілограм огірків;
– 2 столові ложки солі;
– 300 мілілітрів яблучного оцту;
– 1 столова ложка французької гірчиці;
– 1 столова ложка куркуми;
– 1 склянка цукру.
Приготування:
- Невеликі огірки помийте та відріжте хвостики. Наріжте кружальцями шириною 3 міліметри, засипте сіллю і перемішайте. Залиште на 3 години.
- Тим часом 2 півлітрові банки помийте і простерилізуйте над парою 10 хвилин. Кришки прокип'ятіть 3 – 5 хвилин.
- Для маринаду налийте в миску яблучний оцет, додайте французьку гірчицю, куркуму, цукор і перемішайте. Закип'ятіть і додайте в суміш огірки. Прокип'ятіть, помішуючи, 5 – 7 хвилин.
- Розкладіть огірки в стерилізовані банки й щільно закрутіть стерилізованими кришками. Переверніть банки догори дном і залиште остигати.