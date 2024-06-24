Сонце у банці: відеорецепт ідеальних консервованих персиків на зиму
24 червня 2024, 17:30Читать новость на русском
Джерело:"Все просто"
Починають достигати перші персики, тож пора їх законсервувати. Вони точно потішать вас узимку.
Консервувати персики зовсім не складно. Просто скористайтеся цим покроковим рецептом.
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Консервовані персики
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1,4 кілограма персиків;
– 700 грамів цукру;
– 100 грамів лимонів.
Приготування:
- Вимийте та обсушіть персики. Наріжте скибочками, складіть у каструлю, додайте цукор та нарізаний кубиками лимон.
- Поставте персики на вогонь, доведіть до кипіння та проваріть 5 хвилин. Зніміть піну та вимкніть вогонь.
- Охолодіть варення до кімнатної температури та знову поставте на вогонь. Знову доведіть до кипіння та проваріть 5 хвилин. Повторіть так 4 рази.
- Розкладіть варення в сухі стерилізовані банки, закрутіть стерилізованими кришками. Закутайте ковдрою та залиште до повного вистигання.