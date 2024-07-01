У 10 разів смачніший, ніж магазинний: рецепт консервованого зеленого горошку
1 липня 2024, 14:45Читать новость на русском
Джерело:"Апостроф"
Поки триває сезон, законсервуйте зелений горошок. З ним Олів'є буде просто незабутнім.
Домашній консервований горошок буде смачнішим, ніж магазинний. Окрім цього ви будете впевнені в його якості.
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Консервований горошок
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 10
– 2 кілограми молодого горошку;
– 3 літри води;
– 50 мілілітрів оцту 6 – 9%;
– 70 грамів цукру;
– 70 грамів солі.
Приготування:
- Воду закип'ятіть, всипте в окріп горошок і варіть до м'якості. На це піде приблизно 30 хвилин.
- В окремій каструлі сіль і цукор розчиніть у літрі води, доведіть до кипіння та влийте оцет.
- Банки для консервації заздалегідь простерилізуйте в духовці, мікрохвильовій печі чи каструлі. Розкладіть у них горошок шумівкою, після чого залийте маринадом.
- На водяній бані підігрійте банки з горошком протягом 30 хвилин, після чого закатайте кришками.
- Закутайте банки теплою ковдрою, дайте їм охолонути та настоятися. Вживати горошок можна вже через 3 дні.