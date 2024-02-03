Кордон блю: рецепт улюбленої страви французьких королів від суперфіналістки "МастерШеф"

3 лютого 2024, 18:05
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Джерело:

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Кордон блю – легендарна страва французької кухні. Традиційно її готують з телятини, але курятина теж чудово підійде.

Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла свій рецепт. З ним приготувати вишукану страву буде дуже просто.

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Курочка Le Cordon Blue

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– 4 шматочки шинки;
– 4 шматочки твердого сиру;
– 20 грамів борошна;
– 1 – 2 яйця;
– 50 грамів кукурудзяних пластівців чи панірувальних сухарів;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Розріжте куряче філе навпіл та відбийте через плівку.
  2. Посоліть та поперчіть філе. Викладіть на нього шинку та сир. Загорніть та заколіть шпажками.
  3. Кукурудзяні пластівці перебийте в блендері.
  4. Занурте курочку в борошно, а потім у збите яйце. Повторіть так двічі. Наприкінці занурте рулети в пластівці.
  5. Смажте на пательні до золотавого кольору з усіх боків. Потім поставте Кордон блю в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.

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Автор: Ольга Котів