Кордон блю: рецепт улюбленої страви французьких королів від суперфіналістки "МастерШеф"
3 лютого 2024, 18:05Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Кордон блю – легендарна страва французької кухні. Традиційно її готують з телятини, але курятина теж чудово підійде.
Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла свій рецепт. З ним приготувати вишукану страву буде дуже просто.
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Курочка Le Cordon Blue
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
– 1 куряче філе;
– 4 шматочки шинки;
– 4 шматочки твердого сиру;
– 20 грамів борошна;
– 1 – 2 яйця;
– 50 грамів кукурудзяних пластівців чи панірувальних сухарів;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Розріжте куряче філе навпіл та відбийте через плівку.
- Посоліть та поперчіть філе. Викладіть на нього шинку та сир. Загорніть та заколіть шпажками.
- Кукурудзяні пластівці перебийте в блендері.
- Занурте курочку в борошно, а потім у збите яйце. Повторіть так двічі. Наприкінці занурте рулети в пластівці.
- Смажте на пательні до золотавого кольору з усіх боків. Потім поставте Кордон блю в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.