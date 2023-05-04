Яку їжу подавали на коронації королеви Єлизавети: ви точно зможете приготувати цю страву

Для коронації королеви Єлизавети ІІ було створено неймовірну страву – ніжну курку з каррі. Попри те, що ця їжа була створена для важливої церемонії, кожен зможе відтворити її на власній кухні.

У рамках коронаційного обіду 2 червня 1953 року гостям подавали "Poulet Reine Elizabeth" – страву, яка стала просто легендарною у Великій Британії. Враховуючи, що більша частина країни все ще відчувала наслідки післявоєнного часу, це був досить примітний список інгредієнтів.

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Кухарів надихнула святкова курка, створена до срібного ювілею короля Георга V у 1935 році. Тепер це популярна начинка для сендвічів, яку англійці куштують мінімум раз на тиждень. Перегляньте список найулюбленіших страв королівської сім'ї тут.

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Для того, щоб страва смакувала по-особливому, приготуйте її за сучасним рецептом та подайте до сніданку. У вас точно попросять рецепт із такою чудовою історією.

Рецепт сніданкових булочок з коронаційною куркою

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 куряча грудка гарячого копчення;

– пів ріпчастої цибулі;

– каррі до смаку;

– мелена куркума до смаку;

– 60 грамів майонезу;

– 1 чайна ложка томатного соусу;

– 100 грамів шпинату;

– сік половини лайма;

– сіль і перець до смаку;

– 150 грамів улюбленого м'якого сиру;

– 4 булочки з кунжутом.

Приготування:

Дрібно наріжте курячу грудку та нашаткуйте ріпчасту цибулю, потім покладіть у велику миску.

Посипте порошком каррі та меленою куркумою. Додайте майонез, томатний соус, сік лайма та перемішайте. Приправте сіллю і перцем.

Дрібно наріжте листя шпинату.

Додайте до курячої суміші та перемішайте, щоб покрити соусом.

Розріжте булочки і відкладіть верхівки. Вичерпайте внутрішню частину, обережно, щоб не поламати скоринку булочки. Заповніть отвір курячою сумішшю, а зверху покладіть трохи сиру і одразу подавайте.