В честь Дня народження видатної письменниці: приготуйте улюблений десерт Лесі Українки
Джерело:Сенсація
25 лютого минає 153 роки від дня народження Лесі Українки. Ця славетна жінка була не тільки неймовірною поетесою, а ще й любила пекти.
Її творчість відома своєрідністю стилю, глибиною поетичного світу та актуальністю проблем, які вона порушувала. І великі письменниці любили попоїсти щось смачненьке, ба навіть більше – вона вміла сама спекти особливий десерт.
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Інформацію про це можна знайти в жіночому журналі "Наше життя» у дописі, який зробила в Канаді Анна Франко-Ключко (дочка Івана Франка).
Як зазначає дослідниця, "Леся Українка любила пекти англійський кекс. Як гарно було б дістати припис його і знати, яке печиво любила ця наша найбільша поетка!"
Косачівський кекс
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 100 мілілітрів олії;
– 100 грамів цукру;
– 100 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 1 склянка борошна;
– пів чайної ложки розпушувача;
– 1 щіпка ваніліну.
Приготування:
- Збити яйце та цукровий пісок до утворення однорідної маси.
- Влийте кефір та олію.
- Поступово додайте просіяне борошно, розпушувач та ванілін.
- Перелийте тісто у форму.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Випікайте кекс 25 хвилин.
Які були кулінарні вподобання у Лесі Українки
Часто пекла мазурки (мазурка – традиційний польський пиріг, який випікають на Пасху). З Кавказу Леся Українка привезла декілька кущів кизилу, вони почали давати рясні плоди, з яких поетеса готувала надзвичайно чудове варення.
Посідали снідати і мене посадили. Тьотя Леся нарізала собі сало і клала на шматочки хліба. Вона любила їсти сало, нарізане тоненькими шматочками,
– згадує племінниця письменниці, Євгенія Косач-Мільська.
Вранці Леся надавала перевагу каві з вершками, особливо з англійським кексом.Дізнайтеся деталі: яку страву любила куштувати принцеса Діана.