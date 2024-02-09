Та сама котлета по-київськи: елементарний рецепт легендарної української страви
9 лютого 2024, 13:30Читать новость на русском
Джерело:_lady.stegantseva_
Багато українців обожнюють котлети по-київськи. І не дарма, адже ніжне поєднання соковитої курятини та хрусткого панірування може вразити кожного.
Вершкове масло з кропом завершують картину. Щоб насолодитися цією чудовою стравою, скористайтеся цим простим рецептом.
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Котлета по-київськи
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 6
– 100 грамів масла;
– кріп, часник, сіль до смаку;
– 3 курячі філе;
– борошно, яйця, сухарі для кляру.
Приготування:
- Масло, подрібнений кріп, часник та сіль перемішайте. Загорніть в харчову плівку ковбаскою і на 15 хвилин відправте у холодильник.
- Куряче філе розріжте повздовж на дві частини. Відбийте молотком під плівкою, кожну частину посоліть та поперчіть.
- Покладіть відбите філе на плівку, на філе викладіть шматочок масла з кропом, загорніть рулетик, закріпіть плівкою та покладіть в морозилку на 20 хвилин.
- Охолоджену котлету обваляйте в борошні, потім – в яйці та в сухариках.
- Котлету опустіть у гарячий фритюр, обсмажте до золотої скоринки та перекладіть на деко. Накрийте фольгою та запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.