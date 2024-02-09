Та сама котлета по-київськи: елементарний рецепт легендарної української страви

9 лютого 2024, 13:30
Читать новость на русском

Джерело:

_lady.stegantseva_

Багато українців обожнюють котлети по-київськи. І не дарма, адже ніжне поєднання соковитої курятини та хрусткого панірування може вразити кожного.

Вершкове масло з кропом завершують картину. Щоб насолодитися цією чудовою стравою, скористайтеся цим простим рецептом.

Буде смачно Найкраща страва з картоплі, яку має скуштувати кожен: готуємо гратен – простий рецепт від шефа

Котлета по-київськи

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 100 грамів масла;
– кріп, часник, сіль до смаку;
– 3 курячі філе;
– борошно, яйця, сухарі для кляру.

Приготування:

  1. Масло, подрібнений кріп, часник та сіль перемішайте. Загорніть в харчову плівку ковбаскою і на 15 хвилин відправте у холодильник.
  2. Куряче філе розріжте повздовж на дві частини. Відбийте молотком під плівкою, кожну частину посоліть та поперчіть.
  3. Покладіть відбите філе на плівку, на філе викладіть шматочок масла з кропом, загорніть рулетик, закріпіть плівкою та покладіть в морозилку на 20 хвилин.
  4. Охолоджену котлету обваляйте в борошні, потім – в яйці та в сухариках.
  5. Котлету опустіть у гарячий фритюр, обсмажте до золотої скоринки та перекладіть на деко. Накрийте фольгою та запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати улюблену страву всіх чоловіків – крученики з начинкою.
Автор: Ольга Котів