Розкішна страва за лічені гривні: готуємо м'ясні котлети з кабачком

30 червня 2024, 14:57
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Джерело:

Shuba

Спробуйте приготувати замість класичних котлет з кабачком. Вони вийдуть ніжними та дуже смачними.

Кабачок додасть котлетам користі. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.

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М'ясні котлети з кабачком

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів яловичини;
– 200 грамів кабачків;
– 2 зубчики часнику;
– 1 цибуля;
– 40 грамів манної крупи;
– сіль, перець до смаку;
– 40 грамів панірувальних сухарів;
– 40 мілілітрів олії.

Приготування:

  1. М'ясо помийте та поріжте. Цибулю почистьте і теж розріжте на 4 частини. Часник почистьте. Пропустіть все через м'ясорубку.
  2. Кабачок помийте, почистьте від шкірки, приберіть насіння і натріть на дрібній терці. Все змішайте, додайте манку, сіль та перець. Перемішайте.
  3. Сформуйте котлети й обкачайте в панірувальних сухарях з обох боків.
  4. Розігрійте пательню, влийте олію та обсмажте котлети з двох боків до рум'яності. На це піде приблизно по 4 – 5 хвилин з кожного боку.
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Автор: Ольга Котів