Розкішна страва за лічені гривні: готуємо м'ясні котлети з кабачком
30 червня 2024, 14:57Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Спробуйте приготувати замість класичних котлет з кабачком. Вони вийдуть ніжними та дуже смачними.
Кабачок додасть котлетам користі. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.
Варто спробувати Бюджетно, але дуже смачно: рецепт фантастичних гречаників
М'ясні котлети з кабачком
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів яловичини;
– 200 грамів кабачків;
– 2 зубчики часнику;
– 1 цибуля;
– 40 грамів манної крупи;
– сіль, перець до смаку;
– 40 грамів панірувальних сухарів;
– 40 мілілітрів олії.
Приготування:
- М'ясо помийте та поріжте. Цибулю почистьте і теж розріжте на 4 частини. Часник почистьте. Пропустіть все через м'ясорубку.
- Кабачок помийте, почистьте від шкірки, приберіть насіння і натріть на дрібній терці. Все змішайте, додайте манку, сіль та перець. Перемішайте.
- Сформуйте котлети й обкачайте в панірувальних сухарях з обох боків.
- Розігрійте пательню, влийте олію та обсмажте котлети з двох боків до рум'яності. На це піде приблизно по 4 – 5 хвилин з кожного боку.