Швидкий та бюджетний перекус: готуємо котлети з капусти

3 липня 2024, 13:59
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Джерело:

Shuba

З капусти можна приготувати не лише салат чи запіканку, а й смачні котлети. Вони сподобаються навіть тим, хто обожнює м'ясо.

Капустяні котлетки готуються дуже швидко. Смачно їх їсти зі сметаною.

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Котлети з капусти

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів капусти;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1 яйце;
– 4 столові ложки панірувальних сухарів;
– 1 столова ложка сметани 30 %;
– сіль, перець, олія до смаку.

Приготування:

  1. Капусту добре помийте та подрібніть блендером чи м'ясорубкою.
  2. Цибулю теж помийте, підсушіть паперовими рушниками та подрібніть. Додайте до капусти.
  3. Додайте до овочів яйце, сметану, панірувальні сухарі, сіль і перець. Добре перемішайте.
  4. Викладайте ложкою на добре розігріту та змащену олією пательню та смажте до золотистої скоринки з обох боків.
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Автор: Ольга Котів