Швидкий та бюджетний перекус: готуємо котлети з капусти
3 липня 2024, 13:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
З капусти можна приготувати не лише салат чи запіканку, а й смачні котлети. Вони сподобаються навіть тим, хто обожнює м'ясо.
Капустяні котлетки готуються дуже швидко. Смачно їх їсти зі сметаною.
Варто спробувати Кілька гривень і стільки ж хвилин: готуємо розкішну намазку з кабачків
Котлети з капусти
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів капусти;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1 яйце;
– 4 столові ложки панірувальних сухарів;
– 1 столова ложка сметани 30 %;
– сіль, перець, олія до смаку.
Приготування:
- Капусту добре помийте та подрібніть блендером чи м'ясорубкою.
- Цибулю теж помийте, підсушіть паперовими рушниками та подрібніть. Додайте до капусти.
- Додайте до овочів яйце, сметану, панірувальні сухарі, сіль і перець. Добре перемішайте.
- Викладайте ложкою на добре розігріту та змащену олією пательню та смажте до золотистої скоринки з обох боків.