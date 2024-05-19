Неймовірно соковиті: готуємо курячі котлетки зі смачним сюрпризом

19 травня 2024, 16:02
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Джерело:

Shuba

Котлетки з курячого фаршу мають фантастично ніжний смак. Сирна начинка додасть їм ще більшої цікавинки.

Котлети вийдуть дуже смачними та соковитими. Обов'язково збережіть цей рецепт.

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Курячі котлетки з сиром

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів курячого філе;
– 1 цибулина;
– 100 грамів сиру;
– 1 яйце;
– 200 грамів хліба;
– 100 грамів молока 2,5%;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– спеції до смаку.

Приготування:

  1. Промийте й добре просушіть паперовими рушниками куряче філе. Очищену цибулю наріжте невеликими напівкільцями. Приготуйте фарш з філе та цибулі.
  2. Хліб залийте молоком. Потім змішайте його з фаршем. Додайте яйце та спеції, добре перемішайте руками.
  3. Твердий сир наріжте невеликими брусочками.
  4. Змочіть руки у воді та сформуйте з фаршу котлети з сиром всередині.
  5. Обваляйте готові котлетки у панірувальних сухарях та обсмажте на розігрітій пательні до золотистої скоринки.
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Автор: Ольга Котів