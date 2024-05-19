Неймовірно соковиті: готуємо курячі котлетки зі смачним сюрпризом
19 травня 2024, 16:02Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Котлетки з курячого фаршу мають фантастично ніжний смак. Сирна начинка додасть їм ще більшої цікавинки.
Котлети вийдуть дуже смачними та соковитими. Обов'язково збережіть цей рецепт.
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Курячі котлетки з сиром
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів курячого філе;
– 1 цибулина;
– 100 грамів сиру;
– 1 яйце;
– 200 грамів хліба;
– 100 грамів молока 2,5%;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– спеції до смаку.
Приготування:
- Промийте й добре просушіть паперовими рушниками куряче філе. Очищену цибулю наріжте невеликими напівкільцями. Приготуйте фарш з філе та цибулі.
- Хліб залийте молоком. Потім змішайте його з фаршем. Додайте яйце та спеції, добре перемішайте руками.
- Твердий сир наріжте невеликими брусочками.
- Змочіть руки у воді та сформуйте з фаршу котлети з сиром всередині.
- Обваляйте готові котлетки у панірувальних сухарях та обсмажте на розігрітій пательні до золотистої скоринки.