Котлети "Виручайка": готуємо з м'яса та картоплі

22 лютого 2024, 01:16
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Джерело:

Shuba

Смачні котлети можна зробити дешево. Спробуйте додати до фаршу картоплю.

Особливого смаку надасть соус. Спробуйте приготувати котлети за цим рецептом – вам сподобається.

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Котлети "Виручайка"

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів картоплі;
– 300 грамів свинячого фаршу;
– 1 цибуля;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.

Для соусу:
– 200 мілілітрів вершків 20%;
– 100 мілілітрів кетчупу;
– суміш спецій до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю натріть та відтисніть зайву вологу.
  2. Додайте фарш, нарізану цибулю, сіль, перець та перемішайте.
  3. Смажте котлети по 5 – 7 хвилин з кожного боку.
  4. Для соусу на іншій пательні злегка прогрійте вершки та кетчуп декілька хвилин.
  5. Посоліть до смаку, викладіть у соус котлети й готуйте під кришкою ще 15 хвилин.

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Автор: Ольга Котів