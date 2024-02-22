Котлети "Виручайка": готуємо з м'яса та картоплі
22 лютого 2024, 01:16Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Смачні котлети можна зробити дешево. Спробуйте додати до фаршу картоплю.
Особливого смаку надасть соус. Спробуйте приготувати котлети за цим рецептом – вам сподобається.
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Котлети "Виручайка"
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів картоплі;
– 300 грамів свинячого фаршу;
– 1 цибуля;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.
Для соусу:
– 200 мілілітрів вершків 20%;
– 100 мілілітрів кетчупу;
– суміш спецій до смаку.
Приготування:
- Картоплю натріть та відтисніть зайву вологу.
- Додайте фарш, нарізану цибулю, сіль, перець та перемішайте.
- Смажте котлети по 5 – 7 хвилин з кожного боку.
- Для соусу на іншій пательні злегка прогрійте вершки та кетчуп декілька хвилин.
- Посоліть до смаку, викладіть у соус котлети й готуйте під кришкою ще 15 хвилин.