Котлети "Виручайка": готуємо з м'яса та картоплі

Смачні котлети можна зробити дешево. Спробуйте додати до фаршу картоплю.

Особливого смаку надасть соус. Спробуйте приготувати котлети за цим рецептом – вам сподобається.

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Котлети "Виручайка"

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів картоплі;

– 300 грамів свинячого фаршу;

– 1 цибуля;

– сіль, чорний мелений перець до смаку.

Для соусу:

– 200 мілілітрів вершків 20%;

– 100 мілілітрів кетчупу;

– суміш спецій до смаку.

Приготування:

Картоплю натріть та відтисніть зайву вологу. Додайте фарш, нарізану цибулю, сіль, перець та перемішайте. Смажте котлети по 5 – 7 хвилин з кожного боку. Для соусу на іншій пательні злегка прогрійте вершки та кетчуп декілька хвилин. Посоліть до смаку, викладіть у соус котлети й готуйте під кришкою ще 15 хвилин.