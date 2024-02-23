Солянка по-японськи: готуємо ароматний кімчі набе – елементарний рецепт

23 лютого 2024, 19:20
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Джерело:

rikochan_japan

У японській кухні є суп, який найчастіше готують у холодну пору року. Мовиться про ароматний та зігрівальний кімчі набе.

Ймовірно, він навіть смачніший, ніж усім відомий рамен. Обов'язково спробуйте приготувати цей суп.

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Кімчі набе

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 літра води;
– 300 – 400 грамів кімчі;
– 70 грамів пасти місо;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– сіль, перець до смаку;
– 300 грамів тофу;
– 300 грамів тонко нарізаної свинини;
– 5 грибів шиїтаке;
– 300 грамів ковбаси.

Приготування:

  1. Доведіть воду до кипіння.
  2. Тим часом наріжте всі інгредієнти.
  3. Коли вода закипить, додайте кімчі, місо-пасту, соєвий соус, перець і сіль.
  4. Через 10 хвилин всипте ковбасу, тофу, свинину та шиїтаке.
  5. Готуйте на слабкому вогні ще 20 хвилин.
  6. Готовий кімчі набе подавайте гарячим.
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Автор: Ольга Котів