Солянка по-японськи: готуємо ароматний кімчі набе – елементарний рецепт
23 лютого 2024, 19:20Читать новость на русском
Джерело:rikochan_japan
У японській кухні є суп, який найчастіше готують у холодну пору року. Мовиться про ароматний та зігрівальний кімчі набе.
Ймовірно, він навіть смачніший, ніж усім відомий рамен. Обов'язково спробуйте приготувати цей суп.
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Кімчі набе
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 1,5 літра води;
– 300 – 400 грамів кімчі;
– 70 грамів пасти місо;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– сіль, перець до смаку;
– 300 грамів тофу;
– 300 грамів тонко нарізаної свинини;
– 5 грибів шиїтаке;
– 300 грамів ковбаси.
Приготування:
- Доведіть воду до кипіння.
- Тим часом наріжте всі інгредієнти.
- Коли вода закипить, додайте кімчі, місо-пасту, соєвий соус, перець і сіль.
- Через 10 хвилин всипте ковбасу, тофу, свинину та шиїтаке.
- Готуйте на слабкому вогні ще 20 хвилин.
- Готовий кімчі набе подавайте гарячим.