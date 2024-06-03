Як в найкращих паризьких кафе: рецепт крем-брюле з ідеальною карамельною скоринкою
3 червня 2024, 22:59Читать новость на русском
Джерело:angelinaburik
Крем-брюле – це не морозиво, як хтось може подумати, а фантастично ніжний кремовий десерт. Для багатьох він вже встиг стати улюбленим.
Ви цілком можете приготувати цей шедевр французької кухні самотужки. Просто скористайтеся цим покроковим рецептом.
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Крем-брюле
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 120 грамів жовтків (6 штук);
– 80 грамів цукру;
– 20 грамів сиропу бузини (або ще 100 грамів цукру);
– 500 мілілітрів жирних вершків;
– цукор для карамельної скоринки.
Дивіться, як готувати крем-брюле: відео
Приготування:
- Жовтки розітріть з цукром та сиропом з бузини. Влийте вершки, доведені до кипіння.
- Поверніть масу на вогонь та, постійно помішуючи, нагрійте максимум до 78 градусів.
- Розлийте масу в керамічні форми, поставте у деко, наповнене водою до половини, та готуйте у розігрітій до 120 градусів духовці без конвекції 60 хвилин.
- Повністю охолодіть в холодильнику, присипте цукром та розтопіть його пальником.