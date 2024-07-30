Приготуєте лиш раз – і захват буде постійним: старовинний перепис крему з кавою
30 липня 2024, 06:32Читать новость на русском
Джерело:Smakosze
Цей крем – справжній хіт для млинців та панкейків. Його головний інгредієнт дивує всіх.
Цей давній крем складається з кави, цукру та вершків. Ви можете використовувати як заварну, так і розчинну каву.
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Крем з кави
- Час: 1 година
- Порцій: 2
– 200 мілілітрів чорної кави;
– 300 мілілітрів вершків 30%;
– 100 грамів коричневого нерафінованого цукру.
Приготування:
- Приготуйте 200 мілілітрів будь-якої кави.
- Чим вона міцніша, тим сильніше буде відчутний смак варення.
- Влийте вершки в каструлю.
- Увімкніть конфорку на слабку потужність і додайте цукор. Ретельно перемішайте і нагрівайте, поки цукор не розчиниться.
- Коли вершки закиплять, додайте каву.
- Вливайте його повільною цівкою, постійно помішуючи.
- Встановіть конфорку на мінімальну потужність, при якій крем буде продовжувати злегка пузиритися.
- Варіть до загустіння, приблизно 25 – 30 хвилин. Гарячий крем можна розлити по банках і залишити догори дном для збереження.
- Ви можете зберігати його в холодильнику до двох тижнів.