На кшталт Філадельфії: як приготувати крем-сир вдома – вийде смачніше, ніж у магазині

Вершковий сир Філадельфія дуже легко приготувати своїми руками. Він додасть особливого смаку десертам та безлічі інших страв.

Для приготування цього рецепту вам знадобляться лише вершки та йогурт. Обов'язково збережіть його, адже цей інгредієнт стане у пригоді ще не раз.

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Домашній крем-сир

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 400 грамів вершків 30%;– 500 мілілітрів натурального йогурту;– 1 чайна ложка лимонного соку;– пів чайної ложки солі.

Приготування:

Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Їх слід дістати з холодильника мінімум за 30 хвилин до приготування сиру. Налийте вершки та йогурт у миску. Змішайте разом. До суміші вершків і йогурту додайте лимонний сік і сіль та розмішайте. Перелийте суміш на дрібне сито, вистелене кількома шарами марлі. Загніть краї марлі. Накрийте тарілкою і поставте щось важке, наприклад, банку з водою. Зібрану сироватку можна використовувати для приготування млинців. Сир слід зберігати в холодильнику.

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