Вегетаріанський крем-суп із нуту: простий рецепт

3 лютого 2021 , 19:05
Читать новость на русском

Smachno News підготував для вас рецепт смачного крем-супу з нуту, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Джерело: 24 канал

Смачний та корисний вегетаріанський крем-суп із нуту – чудовий варіант обіду або вечері у холодну погоду. Найкраще смакуватиме з хлібом або грінками.

Читайте також Як приготувати хумус: домашній рецепт від Тані Литвинової

Рецепт крем-супу із нуту

Інгредієнти:
– 350 грамів нуту;
– 1 цибуля;
– 150 мілілітрів оливкової олії;
– 2 столові ложки борошна;
– петрушка;
– лимон;
– сіль, перець чорний.

Крем-суп із нуту/Фото pexels.com

  1. Для приготування супу ретельно помийте нут, залийте водою, залиште на ніч. Злийте воду, помийте декілька разів холодною водою.
  2. Почистіть цибулю, наріжте скибочками.
  3. На пательні з оливковою олією обсмажте цибулю, додайте нут, тушкуйте 5-7 хвилин.
  4. У каструлю з окропом викладіть нут з цибулею, додайте сіль, перець, перемішайте, варіть протягом однієї години.
  5. Помийте петрушку, подрібніть ножем.
  6. Лимон помийте, вичавіть сік.
  7. Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  8. Суп подрібніть блендером до однорідної консистенції.
  9. У мисці змішайте лимонний сік з борошном, викладіть у суп, перемішайте, варіть ще 5 хвилин.
  10. Суп викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Подавайте з хлібом або грінками. Смачного!