Смачні та досконалі: секрети приготування креветок у клярі

6 березня 2024, 10:21
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Джерело:

Fajne gotowanie

Це смачна та апетитна страва, яка поєднує в собі ніжність креветок та хрусткість кляру. Вона є популярною закускою або основною стравою в багатьох кухнях світу.

Креветки смажаться у гарячій олії до золотистого кольору. Їх подають з різними соусами або з салатом та гарніром. Ця страва додасть шарму будь-якому столу та може стати прекрасним варіантом для святкового застілля.

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Рецепт креветок у клярі

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Дуже смачна страва / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 500 грамів газованої води;
– 1 яйце;
– 1 стакан борошна;
– 150 мілілітрів олії;
– пів склянки крохмалю картопляного;
– 500 грамів креветок. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.
Адже крабові палички “Водний Світ” люблять усі!

Приготування:

  1. Креветки за потреби почистіть.
  2. У миску наливайте холодну воду, пшеничне борошно і крохмалю
  3. Все перемішайте.
  4. Розбийте яйце і додайте дрібку солі. З’єднайте інгредієнти віночком.
  5. Умочіть креветки в кляр і обсмажте на розігрітій олії до золотистого кольору.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська