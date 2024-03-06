Смачні та досконалі: секрети приготування креветок у клярі
6 березня 2024, 10:21Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Це смачна та апетитна страва, яка поєднує в собі ніжність креветок та хрусткість кляру. Вона є популярною закускою або основною стравою в багатьох кухнях світу.
Креветки смажаться у гарячій олії до золотистого кольору. Їх подають з різними соусами або з салатом та гарніром. Ця страва додасть шарму будь-якому столу та може стати прекрасним варіантом для святкового застілля.
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Рецепт креветок у клярі
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів газованої води;
– 1 яйце;
– 1 стакан борошна;
– 150 мілілітрів олії;
– пів склянки крохмалю картопляного;
– 500 грамів креветок. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.
Адже крабові палички “Водний Світ” люблять усі!
Приготування:
- Креветки за потреби почистіть.
- У миску наливайте холодну воду, пшеничне борошно і крохмалю
- Все перемішайте.
- Розбийте яйце і додайте дрібку солі. З’єднайте інгредієнти віночком.
- Умочіть креветки в кляр і обсмажте на розігрітій олії до золотистого кольору.