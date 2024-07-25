Соковиті кримські чебуреки: секретний рецепт улюбленої страви мільйонів

25 липня 2024, 23:59
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Джерело:

Yuliia.senych

Смак кримських чебуреків ні з чим не сплутаєш. Вони хрумкі та дуже соковиті.

Готувати чебуреки вдома зовсім не важко. Досить знати лише кілька секретів.

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Соковиті кримські чебуреки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 200 грамів окропу;
– 1 чайна ложка солі;
– 40 грамів олії;
– 20 грамів горілки.
Начинка:
– 500 грамів фаршу;
– 1 цибуля;
– 100 грамів води;
– 1 зубчик часнику;
– спеції до смаку.

Приготуйте чебуреки за цим рецептом: відео

Приготування:

  1. Просіяне борошно з'єднайте з олією і сіллю. Влийте окріп і швидко замісіть тісто.
  2. Влийте горілку та вимішуйте 5 – 7 хвилин. Воно має стати еластичним і не липнути до рук. Загорніть у харчову плівку та залиште відпочити на 20 – 30 хвилин.
  3. Цибулю та часник натріть на дрібній терці або перебийте блендером. Додайте холодну воду і спеції.
  4. Тісто поділіть на 12 шматочків, кожен заокругліть та залиште під харчовою плівкою, щоб не обвітрились.
  5. Один шматочок тіста розкачайте в тонкий млинець та викладіть начинку на половинку тіста. Розділіть її, не доходячи до країв 1 – 1,5 сантиметра.
  6. Гарно защепіть краї та обріжте залишки тіста ножем. Пательню з олією сильно розігрійте.
  7. Покладіть чебурек в олію і переверніть його, як тільки випливе і матиме багато бульбашок. Смажте до золотистої скоринки, полийте чебурек олією, знову переверніть і смажте до готовності.

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Автор: Ольга Котів