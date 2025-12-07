Не менш важливо розкачувати тісто дуже тонко – приблизно до 2 міліметрів, щоб результат був по-справжньому вдалим. Для цього рецепту ви можете обрати будь-яку начинку: з м'ясом, капустою, сиром чи іншим улюбленим поєднанням, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.
Тісто для чебуреків на окропі та горілці
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 570 грамів борошна;
– 300 мілілітрів окропу;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка горілки;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі.
Приготування:
- У великій мисці змішайте 500 грамів борошна та сіль. Обережно влийте окріп, додайте горілку й соняшникову олію.
- Перемішайте ложкою або лопаткою, поки тісто не збереться докупи. Дайте йому трохи охолонути, після чого домісіть руками. Накрийте миску рушником і залиште на 20 хвилин.
- Додайте яйце та решту борошна, після чого добре вимісіть тісто спочатку в мисці, а потім – на присипаному борошном столі.
- Розділіть тісто на 8 кульок і залиште їх відпочити ще на 10 хвилин. Потім розкачайте кожну в коло завтовшки близько 2 міліметрів.
- На одну половину кола викладіть начинку, накрийте другою та ретельно защипніть краї. Смажте чебуреки у великій кількості олії до золотистої скоринки.
Для чого додавати алкоголь у тісто?
Алкоголь – перевірений метод зробити випічку пухкішою. Зокрема, його додають під час приготування різдвяних пампухів чи навіть дерунів.
Проте не варто хвилюватися, що готова страва буде мати присмак горілки. У процесі приготування весь алкоголь випарується, переконує Smakosze.
