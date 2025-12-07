Не менш важливо розкачувати тісто дуже тонко – приблизно до 2 міліметрів, щоб результат був по-справжньому вдалим. Для цього рецепту ви можете обрати будь-яку начинку: з м'ясом, капустою, сиром чи іншим улюбленим поєднанням, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Тісто для чебуреків на окропі та горілці

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 570 грамів борошна;

– 300 мілілітрів окропу;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка горілки;

– 2 столові ложки олії;

– дрібка солі.

Приготування:

У великій мисці змішайте 500 грамів борошна та сіль. Обережно влийте окріп, додайте горілку й соняшникову олію. Перемішайте ложкою або лопаткою, поки тісто не збереться докупи. Дайте йому трохи охолонути, після чого домісіть руками. Накрийте миску рушником і залиште на 20 хвилин. Додайте яйце та решту борошна, після чого добре вимісіть тісто спочатку в мисці, а потім – на присипаному борошном столі. Розділіть тісто на 8 кульок і залиште їх відпочити ще на 10 хвилин. Потім розкачайте кожну в коло завтовшки близько 2 міліметрів. На одну половину кола викладіть начинку, накрийте другою та ретельно защипніть краї. Смажте чебуреки у великій кількості олії до золотистої скоринки.

Для чого додавати алкоголь у тісто?

Алкоголь – перевірений метод зробити випічку пухкішою. Зокрема, його додають під час приготування різдвяних пампухів чи навіть дерунів.

Проте не варто хвилюватися, що готова страва буде мати присмак горілки. У процесі приготування весь алкоголь випарується, переконує Smakosze.

